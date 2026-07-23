BERNSTEIN RESEARCH stuft Dürr auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Dürr nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal von 37 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Diese seien alles in allem solide gewesen, schrieb Philippe Lorrain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ein angekündigtes Effizienzprogramm belege, dass der Ausrüster der Automobilindustrie das Augenmerk auf eine Verbesserung der Profitabilität legt./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 05:52 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 05:52 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 05:52 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 05:52 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Duerr Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,62 % und einem Kurs von 18,26EUR auf Tradegate (23. Juli 2026, 10:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Philippe Lorrain
Analysiertes Unternehmen: Dürr
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 35
Kursziel alt: 37
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Philippe Lorrain
Analysiertes Unternehmen: Dürr
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 35
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