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    Ölpreise ziehen weiter an - Brent steigt in Richtung von 100 US-Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • Brentpreis stieg bis auf 98,42 US-Dollar je Barrel
    • Eskalation im US-Iran-Konflikt bedroht Ölversorgung
    • US-Militär flog Angriffe auf iranische Ziele
    Ölpreise ziehen weiter an - Brent steigt in Richtung von 100 US-Dollar
    Foto: Jan Woitas - dpa

    LONDON (dpa-AFX) - Der fortgesetzte Krieg zwischen den USA und dem Iran treibt die Ölpreise immer weiter in die Höhe. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent bewegte sich am Donnerstag in Richtung von 100 US-Dollar je Barrel (159 Liter). In der Spitze stieg der Preis bis auf 98,42 US-Dollar. Am späten Vormittag lag der Preis der Referenzsorte etwas darunter bei 97,59 Dollar. Das waren 3,7 Prozent mehr als am Vortag

    Getrieben wird der Preis, der bis Anfang Juli noch auf rund 70 Dollar gefallen war, seither wieder von der Eskalation im US-iranischen Krieg. Vom Iran unterstützte Huthi-Milizen erklärten zudem, sie hätten zwei saudi-arabische Tanker im Roten Meer angegriffen; dies verschärft den Nahostkonflikt weiter und droht zu schwerwiegenderen Versorgungsunterbrechungen zu führen.

    In der Nacht führte das US-Militär eine erneute Angriffswelle gegen Ziele im Iran durch. Die fünfstündige Angriffswelle sei um 22.30 US-Ostküstenzeit (6.00 Uhr Ortszeit im Iran) beendet worden, teilte das für die Region zuständige US-Kommando Centcom über die Plattform X mit. Zu den Zielen zählten demnach Raketen- und Drohnenlager, Anlagen zur Küstenüberwachung sowie die Flugabwehr des Landes. Die Angriffe sollten künftige Attacken auf Handelsschiffe und zivile Seeleute verhindern, hieß es. Es war die zwölfte Nacht in Folge, in der die USA die Islamische Republik angriffen.

    Wegen des Streits um die für den weltweiten Handel mit Energieträgern wie Öl und Flüssiggas wichtige Straße von Hormus eskaliert der Iran-Krieg seit Anfang des Monats wieder. US-Medien berichten seit Tagen über Indizien für eine mögliche Ausweitung der US-Angriffe - etwa über die Verlegung weiterer Kampfflugzeuge in die Region.

    Noch liegt der Ölpreis aber ein gutes Stück unter dem Jahreshoch von rund 126 Dollar, das Ende April erreicht wurde. Damals hatte der Beginn des Iran-Krieges durch die USA und Israel den Preis stark nach oben getrieben./mis/jsl/mis





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