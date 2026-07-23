JEFFERIES stuft Alphabet A-Aktie auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Alphabet A-Aktie nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 445 US-Dollar belassen. Der Umsatz des Technologiekonzerns im Cloud-Geschäft habe die Markterwartung um zehn Prozent überboten, schrieb Brent Thill in einer ersten Einschätzung vom Vortag. Das Geschäft mit Suchmaschinen habe sich solide entwickelt. Die operative Marge sei gesunken und liege unter der Konsensschätzung./rob/bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 16:35 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 16:35 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,98 % und einem Kurs von 288,5EUR auf Tradegate (23. Juli 2026, 11:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Alphabet A-Aktie

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 445

Kursziel alt: 445

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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