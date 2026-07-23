ANALYSE-FLASH
RBC belässt Tesla auf 'Outperform' - Ziel 500 Dollar
- RBC belässt Tesla-Einstufung Outperform mit 500
- Profitabilität enttäuscht wegen gestiegener F&E Ausgaben
- Zunehmende Einbindung von SpaceX in Konzernaktivitäten
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 500 US-Dollar belassen. Die Profitabilität habe enttäuscht, schrieb Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies habe erhöhten Ausgaben für Forschung und Entwicklung für den humanoiden Roboter Optimus und das Robotaxi gelegen. Aber auch die Preise und einmalige Einflüsse hätten auf die Margen gedrückt. Positiv sei die zunehmende Einbeziehung von SpaceX in die anderen Konzernaktivitäten./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 23:04 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 23:04 / EDT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,49 % und einem Kurs von 309,7 auf Tradegate (23. Juli 2026, 11:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -10,95 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,59 %.
Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,16 Bil..
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 439,00USD. Von den letzten 5 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 385,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von +24,86 %/+62,15 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 500 US-Dollar
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Community Beiträge zu Tesla - A1CX3T - US88160R1014
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vorbörslich 352$...dürfte für mich fast das Tagestief sein
Tesla ist halt nicht schlechter, aber auch nicht besser als die anderen Hersteller. Warum da immer noch ein Bewertungsaufschlag bezahlt wird?
FSD14.3 bremst auf der linken Highwayspur von 110 auf 22
km/h: