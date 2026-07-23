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    ANALYSE-FLASH

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    RBC belässt Tesla auf 'Outperform' - Ziel 500 Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • RBC belässt Tesla-Einstufung Outperform mit 500
    • Profitabilität enttäuscht wegen gestiegener F&E Ausgaben
    • Zunehmende Einbindung von SpaceX in Konzernaktivitäten
    ANALYSE-FLASH - RBC belässt Tesla auf 'Outperform' - Ziel 500 Dollar
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 500 US-Dollar belassen. Die Profitabilität habe enttäuscht, schrieb Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies habe erhöhten Ausgaben für Forschung und Entwicklung für den humanoiden Roboter Optimus und das Robotaxi gelegen. Aber auch die Preise und einmalige Einflüsse hätten auf die Margen gedrückt. Positiv sei die zunehmende Einbeziehung von SpaceX in die anderen Konzernaktivitäten./rob/bek/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 23:04 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 23:04 / EDT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,49 % und einem Kurs von 309,7 auf Tradegate (23. Juli 2026, 11:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -10,95 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,59 %.

    Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,16 Bil..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 439,00USD. Von den letzten 5 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 385,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von +24,86 %/+62,15 % bedeutet.


    Rating: Outperform
    Analyst:
    Kursziel: 500 US-Dollar

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 500,00$, was eine Steigerung von +42,26% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Tesla. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die schwachen Quartalszahlen und deren Folgen für Kurs und Bewertung. Diskutiert werden ein verfehltes EPS, ein nachbörslicher Kursrückgang (~4%) und Erwartung weiterer Verluste (Puts profitieren), zu hohe Marktkapitalisierung bei geringen Gewinnen, niedrige Margen durch aggressive Preisgestaltung, schwache Speicherprofitabilität (41% kWh vs 13% Umsatz) sowie negativer Free Cashflow; Analystenkonferenz steht an.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

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    dpa-AFX
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