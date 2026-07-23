RBC belässt Tesla auf 'Outperform' - Ziel 500 Dollar

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,49 % und einem Kurs von 309,7 auf Tradegate (23. Juli 2026, 11:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -10,95 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,59 %.

Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,16 Bil..

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 439,00USD. Von den letzten 5 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 385,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von +24,86 %/+62,15 % bedeutet.