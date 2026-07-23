AKTIEN IM FOKUS
Prognoseerhöhung treibt Fuchs gen Jahreshoch - Chemie gefragt
- Fuchs hebt Ausblick auf 460–480 Mio Euro an
- Titel kletterten stark intraday auf 40,68 Euro
- Chemiewerte wie BASF Evonik Lanxess stiegen 1,4–2,7
FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein erhöhter Ausblick hat am Donnerstag die Anleger des Schmierstoffherstellers Fuchs erfreut. Die Titel legten in der Spitze mehr als drei Prozent zu und peilten mit bis zu 40,68 Euro ihr bisheriges Jahreshoch von 41,40 Euro an, das Ende April im Zuge starker Reaktionen auf die Resultate das erstes Quartals erreicht worden war. Am späten Donnerstagvormittag war das Plus dann 2,2 Prozent groß.
Statt bei bisher 450 Millionen Euro erwartet Fuchs sein operatives Ergebnis 2026 nun im Bereich von 460 Millionen bis 480 Millionen Euro. Fuchs profitierte im zweiten Quartal unter anderem von einer starken Absatzentwicklung, die auch auf Vorzieheffekte infolge des Konflikts im Nahen Osten und eingeschränkte Lieferfähigkeit einzelner Marktbegleiter zurückging.
Deshalb nährten die Nachrichten auch wieder im breiten Chemiesektor die Hoffnung von Anlegern, dass der Iran-Krieg wegen Lieferengpässen eine Sonderkonjunktur für europäischer Hersteller mit sich bringt, die auch in dieser Region profitieren. Denn der hohe Ölpreis und Versorgungsengpässe durch den Iran-Krieg belasten die Konkurrenz aus Asien stärker.
Werte wie BASF , Lanxess , Evonik und Wacker Chemie legten am Donnerstag im Größenbereich von 1,4 bis 2,7 Prozent zu./tih/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,28 % und einem Kurs von 49,53 auf Tradegate (23. Juli 2026, 11:22 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um +4,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,39 %.
Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 44,18 Mrd..
BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 55,00EUR. Von den letzten 6 Analysten der BASF Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von -19,13 %/+23,33 % bedeutet.
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Das Ganze könnte womöglich weniger als die Summe seiner Teile
sein. Auf den BASF-Konzern könnte diese etwas verdrehte Logik
zutreffen, denn nach Informationen aus Finanz- und
Unternehmenskreisen könnte die Agrarsparte des Konzerns beim
geplanten Börsengang auf eine Bewertung zwischen 20 und 30
Milliarden Euro kommen, wie das HANDELSBLATT (kostenpflichtig)
darlegt:
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/basf-konzern-strebt-beim-boersengang-der-agrarsparte-mega-bewertung-an/100238474.html
Grund für die verdrehte Logik ist, dass der BASF-Konzern beim Börsengang der Agrarsparte eine Mega-Bewertung anstrebt. Die Sparte soll 2027 an die Börse. In Finanzkreisen wird mit einer Bewertung zwischen 20 und 30 Milliarden Euro gerechnet – mehr als der Hälfte des Börsenwerts der gesamten BASF-Gruppe.
Da der gesamte Konzern derzeit an der Börse 42 Milliarden Euro wert ist, die Agrarsparte aber nur ein Sechstel zum Umsatz beisteuert, zeigt diese Bewertung vor allem eines: wie skeptisch Investoren dem BASF-Konglomerat aus Chemie, Kunststoff und Agrar gegenüberstehen…
Aktuell scheinen die Dividenden gesichert.