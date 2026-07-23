ROUNDUP
VW-Lkw-Holding Traton wird etwas optimistischer - Aktie mit Rekordhoch
- Traton rechnet mit Erholung im zweiten Halbjahr
- Unteres Ende der Prognosespannen angehoben
- Aktie erreicht Rekordhoch nach den Quartalszahlen
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die VW-Nutzfahrzeugtochter Traton rechnet nach einem schwachen ersten Halbjahr weiter mit besseren Geschäften in der zweiten Jahreshälfte. Mit Blick auf die Ziele im laufenden Jahr erhöhte der Konzern das untere Ende der Prognosespannen. So geht das Unternehmen beim Absatz und Umsatz nur noch im schlechtesten Fall von einer Stagnation aus. Die im MDax notierte Aktie stieg auf ein Rekordhoch.
Die Prognosespanne für den Absatz und Umsatz liegt jetzt bei 0 bis 7 Prozent, nach zuvor von minus 5 bis plus 7 Prozent. Bei der bereinigten operativen Rendite werde 2026 jetzt ein Ergebnis zwischen 6,3 und 7,3 Prozent angepeilt und soll damit mindestens auf dem Niveau des Vorjahreswertes liegen. Bisher lag das untere Ende der Spanne ein Prozentpunkt tiefer.
Der Konzern mit Marken wie MAN, Scania und Volkswagen Truck & Bus hatte bereits Mitte Juli Eckdaten vorgelegt. Daher ist bereits bekannt, dass die bereinigte operative Rendite in den ersten sechs Monaten im Jahresvergleich um 0,7 Prozentpunkte auf 7,0 Prozent anzog. Der Umsatz stagnierte bis Ende Juni bei knapp 22 Milliarden Euro und der um Sondereffekte bereinigte Gewinn legte um zwölf Prozent auf etwas mehr als 1,5 Milliarden Euro zu.
Der Absatz fiel um ein Prozent auf 151.500 Fahrzeuge; doch der Auftragseingang deutet hier auf eine baldige Besserung hin. So legten die Bestellungen dank einer sehr hohen Nachfrage in Nordamerika im ersten Halbjahr um 30 Prozent auf 181.900 Fahrzeuge zu. In Deutschland ging dagegen die Zahl der Lkw-Bestellungen zurück.
Der Auftragseingang habe in allen Regionen erneut über dem Absatz gelegen. Dementsprechend sei die Kennziffer "Book-to-bill Ratio" um 0,3 Punkte auf 1,2 Punkte gestiegen. Dies bestätigte die anhaltende Erholung des Branchenzyklus.
An der Börse kamen die Zahlen und die neuen Prognosen hervorragend an. Die Aktie der VW-Tochter legte um etwas mehr als acht Prozent auf das Rekordhoch von 39,56 Euro zu. Das Unternehmen kommt damit auf einen Börsenwert von fast 20 Milliarden Euro. Der Volkswagen-Konzern hält fast 90 Prozent der Anteile.
Das Wolfsburger Unternehmen hatte Traton im Sommer 2019 an die Börse gebracht. Der Ausgabepreis lag bei 27 Euro. In der Corona-Pandemie ging es bis auf 11 Euro nach unten. Seitdem ging es Schritt für Schritt nach oben. Alleine in diesem Jahr zog der Kurs um fast 30 Prozent an, während die Papiere der Mutter um knapp 30 Prozent absackten./zb/mis/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 72,94 auf Tradegate (23. Juli 2026, 11:22 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -1,93 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,15 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 15,08 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 114,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +22,88 %/+78,86 % bedeutet.
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Sorry Anfaenger, aber Du nervst. Und das nicht zu knapp !
Friseuse, was heißt: populistischen Murks von AfD, welcher Murks ist dir den lieber, der von den Grünen oder Merz...oder lieber die SPD? Die genannte Kandidaten tragen einen guten Teil dazu bei Deutschland zu de Industrialusieren. Die Konzerne ächzen unter der hohen Steuerlast, Energiepreise kaum noch zu stemmen, weil Russland Gas brauchen wir ja nicht, Atomkraftwerke voll funktionsfähig wurden in die Luft gesprengt. Wer da glaubt wir können unseren Energie Bedarf durch Wind und Sonne decken glaubt auch das ein Zitronenfalter Zitronen faltet. Deutschland, einst eine Autonation lässt sich von den Brüsseler Autokraten vorschreiben was zu tun ist...Verbrenner Aus, Co Werte Wahnsinn. Die guten Diesel Motoren von VW, noch nicht gut genug?? Da wurde von Seiten VW schon zwangs Manipuliert um Werte zu erreichen die es gar nicht schaffen kann. Warum die Gewerkschaften da nicht Sturm gelaufen sind, ein Schelm der böses denkt. Immer mehr Bürokratie und Sinnbefreite Auflagen für Konzerne, mach nur weiter so, Merz und Co, sponsort diesen Irrsinn mit unseren Steuergeldern. VW jetzt in die Rüstung??? Sind die alle völlig durchgeknallt? Alle schon unsere Vergangenheit vergessen? Glaubt jemand das die Rüstungsbranche ewig erfolgreich ist? Der tiefe Fall von Rheinmetall sollte Warnung genug sein. Wir bewegen uns auf einem sehr schmalen Grad mit der Kriegstreiberei von Merz.
Da wird aber einiges durcheinandergeworfen. Die 500 Mrd. € sind die Konzernverbindlichkeiten inklusive Finanzdienstleistungen – also Leasing, Kredite und Einlagen der VW Bank. Das als "Schuldenberg" eines Autobauers darzustellen, ist ungefähr so, als würde man einer Bank ihre Kundeneinlagen als Insolvenzgrund auslegen.
Und Werke zu schließen ist kein Beweis für den Untergang, sondern häufig genau das Gegenteil: Man versucht, die Kostenstruktur zu verbessern.
"Neckarsulm wird ein Museum", "Verkaufspreis null", "dann fallen die Banken um" – das klingt eher nach Stammtisch als nach Bilanzanalyse.
Man kann VW für vieles kritisieren. Aber wenn man Zahlen anführt, sollte man wenigstens wissen, was sie bedeuten.