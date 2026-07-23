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    ROUNDUP

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    VW-Lkw-Holding Traton wird etwas optimistischer - Aktie mit Rekordhoch

    Für Sie zusammengefasst
    • Traton rechnet mit Erholung im zweiten Halbjahr
    • Unteres Ende der Prognosespannen angehoben
    • Aktie erreicht Rekordhoch nach den Quartalszahlen
    ROUNDUP - VW-Lkw-Holding Traton wird etwas optimistischer - Aktie mit Rekordhoch
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die VW-Nutzfahrzeugtochter Traton rechnet nach einem schwachen ersten Halbjahr weiter mit besseren Geschäften in der zweiten Jahreshälfte. Mit Blick auf die Ziele im laufenden Jahr erhöhte der Konzern das untere Ende der Prognosespannen. So geht das Unternehmen beim Absatz und Umsatz nur noch im schlechtesten Fall von einer Stagnation aus. Die im MDax notierte Aktie stieg auf ein Rekordhoch.

    Die Prognosespanne für den Absatz und Umsatz liegt jetzt bei 0 bis 7 Prozent, nach zuvor von minus 5 bis plus 7 Prozent. Bei der bereinigten operativen Rendite werde 2026 jetzt ein Ergebnis zwischen 6,3 und 7,3 Prozent angepeilt und soll damit mindestens auf dem Niveau des Vorjahreswertes liegen. Bisher lag das untere Ende der Spanne ein Prozentpunkt tiefer.

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    Der Konzern mit Marken wie MAN, Scania und Volkswagen Truck & Bus hatte bereits Mitte Juli Eckdaten vorgelegt. Daher ist bereits bekannt, dass die bereinigte operative Rendite in den ersten sechs Monaten im Jahresvergleich um 0,7 Prozentpunkte auf 7,0 Prozent anzog. Der Umsatz stagnierte bis Ende Juni bei knapp 22 Milliarden Euro und der um Sondereffekte bereinigte Gewinn legte um zwölf Prozent auf etwas mehr als 1,5 Milliarden Euro zu.

    Der Absatz fiel um ein Prozent auf 151.500 Fahrzeuge; doch der Auftragseingang deutet hier auf eine baldige Besserung hin. So legten die Bestellungen dank einer sehr hohen Nachfrage in Nordamerika im ersten Halbjahr um 30 Prozent auf 181.900 Fahrzeuge zu. In Deutschland ging dagegen die Zahl der Lkw-Bestellungen zurück.

    Der Auftragseingang habe in allen Regionen erneut über dem Absatz gelegen. Dementsprechend sei die Kennziffer "Book-to-bill Ratio" um 0,3 Punkte auf 1,2 Punkte gestiegen. Dies bestätigte die anhaltende Erholung des Branchenzyklus.

    An der Börse kamen die Zahlen und die neuen Prognosen hervorragend an. Die Aktie der VW-Tochter legte um etwas mehr als acht Prozent auf das Rekordhoch von 39,56 Euro zu. Das Unternehmen kommt damit auf einen Börsenwert von fast 20 Milliarden Euro. Der Volkswagen-Konzern hält fast 90 Prozent der Anteile.

    Das Wolfsburger Unternehmen hatte Traton im Sommer 2019 an die Börse gebracht. Der Ausgabepreis lag bei 27 Euro. In der Corona-Pandemie ging es bis auf 11 Euro nach unten. Seitdem ging es Schritt für Schritt nach oben. Alleine in diesem Jahr zog der Kurs um fast 30 Prozent an, während die Papiere der Mutter um knapp 30 Prozent absackten./zb/mis/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 72,94 auf Tradegate (23. Juli 2026, 11:22 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -1,93 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,15 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 15,08 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 114,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +22,88 %/+78,86 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die schwache fundamentale Lage von Volkswagen Vz: Kritik an Management, hohen Produktionskosten, Verlagerungen ins Ausland und starker Konkurrenz aus China, was Margen und Bewertung belastet. Erwähnt werden Analystenempfehlungen (Deutsche Bank), Diskussionen zu Dividenden- und Anlegerverhalten, mögliche Konzernaufspaltung und verpasste Einstiegsniveaus (z. B. 65–69 €).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

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