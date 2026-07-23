JEFFERIES stuft Fuchs SE auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fuchs SE auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Die Zahlen des Schmierstoffherstellers zum zweiten Quartal seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Constantin Hesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 15:36 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 15:36 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die FUCHS Pref Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,65 % und einem Kurs von 40,42EUR auf Tradegate (23. Juli 2026, 11:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Constantin Hesse

Analysiertes Unternehmen: Fuchs SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 48

Kursziel alt: 48

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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