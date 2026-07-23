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    Iran-Krieg

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    Rohöl: Geht Brent jetzt auf 100 US-Dollar?

    Die Ölpreise erreichten am Donnerstag den höchsten Stand seit über einem Monat und stiegen damit den fünften Tag in Folge.

    Für Sie zusammengefasst
    • Brent über 98 US-Dollar, Ölmarkt auf Weg zu 100
    • Iran erklärt Straße von Hormus geschlossen, Spannungen
    • Huthi-Blockade Bab al-Mandeb trifft fast 9 Mio Barrel
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Iran-Krieg - Rohöl: Geht Brent jetzt auf 100 US-Dollar?
    Foto: Frank Molter - dpa

    Der Konflikt zwischen dem Iran und den USA spitzt sich weiter zu. Die USA beendeten in der Nacht den 12. Angriffstag in Folge. Zudem werden laut US-Medien Langstreckenbomber in der Region eingesetzt.

    Brent-Rohöl stieg im frühen Handel am Donnerstag um bis zu 5 Prozent auf über 98 US-Dollar je Barrel und erreichte damit den höchsten Stand seit dem 3. Juni.

    Die iranischen Milizen gaben an, dass ein Öltanker nach einer Explosion in Brand geraten sei, als er versuchte, einer verminten Route im südlichen Teil der Straße von Hormus nahe der Küste Omans zu folgen, und dass zwei weitere Schiffe umgekehrt seien.

    Die Iraner erklärten weiterhin, die Meerenge stehe unter ihrer Kontrolle und sei "vollständig geschlossen", solange die US-Aktionen in der Region andauerten.

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    Neben dem erneuten Konflikt um die Kontrolle der Straße von Hormus haben die Huthis im Jemen eine neue Front eröffnet. Die Terroristen blockieren Schiffe mit saudischem Öl in der Meerenge Bab al-Mandab, die am Roten Meer liegt. Die mit dem Iran verbündeten Huthis gaben am Donnerstag bekannt, dass sie im Rahmen ihrer Seeblockade zwei saudische Öltanker angegriffen hätten.

    Nach Angaben von Goldman Sachs fließen durch die Meerenge von Bab el-Mandeb im vergangenen Monat durchschnittlich fast 9 Millionen Barrel pro Tag, darunter fast 4 Millionen Barrel täglich, die aufgrund der Blockade der Straße von Hormus umgeleitet worden sind.

    Goldman geht davon aus, dass die Ölpreise im Juli und August den größten Teil ihrer jüngsten Gewinne beibehalten werden, da die globalen Lagerbestände weiter sinken. 

    Damit macht sich der Rohölpreis der Sorte Brent kurzfristig auf den Weg Richtung 100 US-Dollar. Wie sich der Preis mittelfristig entwickelt liegt  maßgeblich an dem Ausgang des Konflikts. Goldman bestätigt am Donnerstag seine Prognose für den Brent-Rohölpreis im vierten Quartal 2026 bei 80 US-Dollar pro Barrel. 

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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