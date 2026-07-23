Rohöl: Geht Brent jetzt auf 100 US-Dollar?

Brent-Rohöl stieg im frühen Handel am Donnerstag um bis zu 5 Prozent auf über 98 US-Dollar je Barrel und erreichte damit den höchsten Stand seit dem 3. Juni.

Der Konflikt zwischen dem Iran und den USA spitzt sich weiter zu. Die USA beendeten in der Nacht den 12. Angriffstag in Folge. Zudem werden laut US-Medien Langstreckenbomber in der Region eingesetzt.

Die iranischen Milizen gaben an, dass ein Öltanker nach einer Explosion in Brand geraten sei, als er versuchte, einer verminten Route im südlichen Teil der Straße von Hormus nahe der Küste Omans zu folgen, und dass zwei weitere Schiffe umgekehrt seien.

Die Iraner erklärten weiterhin, die Meerenge stehe unter ihrer Kontrolle und sei "vollständig geschlossen", solange die US-Aktionen in der Region andauerten.

Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro. und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

Neben dem erneuten Konflikt um die Kontrolle der Straße von Hormus haben die Huthis im Jemen eine neue Front eröffnet. Die Terroristen blockieren Schiffe mit saudischem Öl in der Meerenge Bab al-Mandab, die am Roten Meer liegt. Die mit dem Iran verbündeten Huthis gaben am Donnerstag bekannt, dass sie im Rahmen ihrer Seeblockade zwei saudische Öltanker angegriffen hätten.

Nach Angaben von Goldman Sachs fließen durch die Meerenge von Bab el-Mandeb im vergangenen Monat durchschnittlich fast 9 Millionen Barrel pro Tag, darunter fast 4 Millionen Barrel täglich, die aufgrund der Blockade der Straße von Hormus umgeleitet worden sind.

Goldman geht davon aus, dass die Ölpreise im Juli und August den größten Teil ihrer jüngsten Gewinne beibehalten werden, da die globalen Lagerbestände weiter sinken.

Damit macht sich der Rohölpreis der Sorte Brent kurzfristig auf den Weg Richtung 100 US-Dollar. Wie sich der Preis mittelfristig entwickelt liegt maßgeblich an dem Ausgang des Konflikts. Goldman bestätigt am Donnerstag seine Prognose für den Brent-Rohölpreis im vierten Quartal 2026 bei 80 US-Dollar pro Barrel.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 103,20 $ , was eine Steigerung von +4,99% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Achtung, Korrektur! 5 Werte vor dem Abgrund Jetzt Report kostenlos herunterladen!