ANALYSE-FLASH
RBC belässt Alphabet A-Aktie auf 'Outperform' - Ziel 425 Dollar
- RBC bestätigt Alphabet Outperform Kursziel 425
- Umsatz von Alphabet über Analystenerwartungen
- Margen und Gewinn je Aktie leicht unter Konsens
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Alphabet A-Aktie nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 425 US-Dollar belassen. Der Umsatz der Google-Holding liege über den Erwartungen, die Margen und das Ergebnis je Aktie dagegen leicht unter den Konsensschätzungen, schrieb Brad Erickson in einer ersten Einschätzung vom Vortag. Der Free Cashflow des Technologiekonzerns sei aber erstmals negativ./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 16:42 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 16:42 / EDT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie
Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,04 % und einem Kurs von 288,3 auf Tradegate (23. Juli 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um -11,87 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,27 %.
Die Marktkapitalisierung von Alphabet bezifferte sich zuletzt auf 1,69 Bil..
Alphabet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 427,86USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 405,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 445,00USD was eine Bandbreite von +40,85 %/+54,76 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 425 US-Dollar
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Community Beiträge zu Alphabet - A14Y6F - US02079K3059
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Da will doch unsere Regierung, das die Bürger unseres, noch unseres Staates, ihre Rente mit Aktien finanzieren. Mir Gruselt es jetzt schon.
Ich habe den Eindruck nicht.
Die wichtigsten Zukunftsbranchen im Überblick:
- Künstliche Intelligenz (KI) & Cloud: Der mit Abstand größte Investitionsbereich. Alphabet entwickelt die leistungsstarken Gemini-Modelle und investiert massiv in eigene Rechenzentren, Spezialchips und Infrastruktur. Zudem ist Alphabet stark an KI-Unternehmen wie Anthropic beteiligt. [https://www.manager-magazin.de/unternehmen/alphabet-investiert-bis-zu-40-milliarden-dollar-in-anthropic-a-ba542e80-34f6-4f05-8cb2-eca6d3a5bc35, https://de.finance.yahoo.com/nachrichten/alphabet-10-mal-besser-spacex-063010303.html, https://finance.yahoo.com/news/alphabet-ai-buildout-waymo-funding-100636328.html, https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/alphabet-deepens-ai-bets-waymo-211323468.html, https://www.boerse-global.de/alphabet-aktie-180-190-milliarden-fuer-ki-infrastruktur-2026/792625]
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Autonomes Fahren: Über die Tochtergesellschaft Waymo
treibt Alphabet die Entwicklung von autonomen Robotaxis und
Mobilitätsdiensten voran. Waymo hat sich durch eine
internationale Expansion und Rekord-Finanzierungsrunden (u.a.
ein 16-Milliarden-Dollar-Investment) als Marktführer etabliert.
[https://finance.yahoo.com/news/alphabet-doubles-down-waymo-gemini-100907934.html,
https://finance.yahoo.com/news/alphabet-ai-buildout-waymo-funding-100636328.html,
https://www.alphabet.com/en-gb/about-us/market-presence-onenet-partners.html,
https://surgegraph.io/business/alphabet-inc-companies,
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Biowissenschaften & Gesundheit (Life Sciences): Mit
Verily (Präzisionsmedizin & KI-gestützte
Gesundheitslösungen) und Isomorphic Labs (KI-gestützte
Medikamentenentwicklung) forscht Alphabet an der Schnittstelle
von Biologie und Computertechnologie.
[https://verily.com/perspectives/verily-secures-300-million-investment-to-advance-its-precision-health-ai-strategy,
https://www.thomasnet.com/insights/a-complete-list-of-alphabet-owned-companies/,
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Quantum Computing & Deep Tech: Im Rahmen der
Forschungseinheit Google DeepMind und mit eigenen
Quantencomputern investiert Alphabet in neue Paradigmen der
Informatik, um komplexe Probleme in der Medizin,
Materialwissenschaft und Logistik zu lösen. [
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- Luft- und Raumfahrt: Mit Wing investiert das Unternehmen in automatisierte Drohnen-Lieferdienste. [https://www.thomasnet.com/insights/a-complete-list-of-alphabet-owned-companies/]
- Venture Capital: Über Investment-Arme wie Gradient Ventures (Fokus auf KI-Startups), GV (frühe Phase) und CapitalG (Wachstumsphase) finanziert Alphabet zudem ein breites Portfolio externer Zukunftstechnologien