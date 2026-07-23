RBC belässt Alphabet A-Aktie auf 'Outperform' - Ziel 425 Dollar

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie

Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,04 % und einem Kurs von 288,3 auf Tradegate (23. Juli 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um -11,87 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,27 %.

Die Marktkapitalisierung von Alphabet bezifferte sich zuletzt auf 1,69 Bil..

Alphabet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1300 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 427,86USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 405,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 445,00USD was eine Bandbreite von +40,85 %/+54,76 % bedeutet.