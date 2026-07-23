ANALYSE-FLASH
JPMorgan senkt Ziel für Alphabet A-Aktie - 'Overweight'
- JPMorgan senkt Kursziel Alphabet A von 460 auf 420
- Stärke im Cloud- und Suchgeschäft durch KI-Umsätze
- Experte rät Käufe bei Kursrücksetzern zu nutzen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Alphabet A-Aktie nach Zahlen zum zweiten Quartal von 460 auf 420 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Stärke im Cloud- und Suchmaschinengeschäft belegten die Umsätze im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz, schrieb Doug Anmuth in einer Einschätzung am Donnerstag. Gleichzeitig stiegen allerdings die Kapitalausgaben des Technologiekonzerns. Kursrücksetzer rät der Experte für Käufe zu nutzen./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 01:58 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 01:58 / EDT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie
Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,04 % und einem Kurs von 288,3 auf Tradegate (23. Juli 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um -11,87 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,27 %.
Die Marktkapitalisierung von Alphabet bezifferte sich zuletzt auf 1,69 Bil..
Alphabet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 427,86USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 405,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 445,00USD was eine Bandbreite von +40,85 %/+54,76 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
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Community Beiträge zu Alphabet - A14Y6F - US02079K3059
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Da will doch unsere Regierung, das die Bürger unseres, noch unseres Staates, ihre Rente mit Aktien finanzieren. Mir Gruselt es jetzt schon.
Ich habe den Eindruck nicht.
Die wichtigsten Zukunftsbranchen im Überblick:
- Künstliche Intelligenz (KI) & Cloud: Der mit Abstand größte Investitionsbereich. Alphabet entwickelt die leistungsstarken Gemini-Modelle und investiert massiv in eigene Rechenzentren, Spezialchips und Infrastruktur. Zudem ist Alphabet stark an KI-Unternehmen wie Anthropic beteiligt. [https://www.manager-magazin.de/unternehmen/alphabet-investiert-bis-zu-40-milliarden-dollar-in-anthropic-a-ba542e80-34f6-4f05-8cb2-eca6d3a5bc35, https://de.finance.yahoo.com/nachrichten/alphabet-10-mal-besser-spacex-063010303.html, https://finance.yahoo.com/news/alphabet-ai-buildout-waymo-funding-100636328.html, https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/alphabet-deepens-ai-bets-waymo-211323468.html, https://www.boerse-global.de/alphabet-aktie-180-190-milliarden-fuer-ki-infrastruktur-2026/792625]
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Autonomes Fahren: Über die Tochtergesellschaft Waymo
treibt Alphabet die Entwicklung von autonomen Robotaxis und
Mobilitätsdiensten voran. Waymo hat sich durch eine
internationale Expansion und Rekord-Finanzierungsrunden (u.a.
ein 16-Milliarden-Dollar-Investment) als Marktführer etabliert.
[https://finance.yahoo.com/news/alphabet-doubles-down-waymo-gemini-100907934.html,
https://finance.yahoo.com/news/alphabet-ai-buildout-waymo-funding-100636328.html,
https://www.alphabet.com/en-gb/about-us/market-presence-onenet-partners.html,
https://surgegraph.io/business/alphabet-inc-companies,
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Biowissenschaften & Gesundheit (Life Sciences): Mit
Verily (Präzisionsmedizin & KI-gestützte
Gesundheitslösungen) und Isomorphic Labs (KI-gestützte
Medikamentenentwicklung) forscht Alphabet an der Schnittstelle
von Biologie und Computertechnologie.
[https://verily.com/perspectives/verily-secures-300-million-investment-to-advance-its-precision-health-ai-strategy,
https://www.thomasnet.com/insights/a-complete-list-of-alphabet-owned-companies/,
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Quantum Computing & Deep Tech: Im Rahmen der
Forschungseinheit Google DeepMind und mit eigenen
Quantencomputern investiert Alphabet in neue Paradigmen der
Informatik, um komplexe Probleme in der Medizin,
Materialwissenschaft und Logistik zu lösen. [
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- Luft- und Raumfahrt: Mit Wing investiert das Unternehmen in automatisierte Drohnen-Lieferdienste. [https://www.thomasnet.com/insights/a-complete-list-of-alphabet-owned-companies/]
- Venture Capital: Über Investment-Arme wie Gradient Ventures (Fokus auf KI-Startups), GV (frühe Phase) und CapitalG (Wachstumsphase) finanziert Alphabet zudem ein breites Portfolio externer Zukunftstechnologien