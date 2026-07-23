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    ANALYSE-FLASH

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    JPMorgan senkt Ziel für Alphabet A-Aktie - 'Overweight'

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan senkt Kursziel Alphabet A von 460 auf 420
    • Stärke im Cloud- und Suchgeschäft durch KI-Umsätze
    • Experte rät Käufe bei Kursrücksetzern zu nutzen
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan senkt Ziel für Alphabet A-Aktie - 'Overweight'
    Foto: Christoph Dernbach - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Alphabet A-Aktie nach Zahlen zum zweiten Quartal von 460 auf 420 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Stärke im Cloud- und Suchmaschinengeschäft belegten die Umsätze im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz, schrieb Doug Anmuth in einer Einschätzung am Donnerstag. Gleichzeitig stiegen allerdings die Kapitalausgaben des Technologiekonzerns. Kursrücksetzer rät der Experte für Käufe zu nutzen./rob/bek/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 01:58 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 01:58 / EDT

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    ISIN:US02079K3059WKN:A14Y6F
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie

    Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,04 % und einem Kurs von 288,3 auf Tradegate (23. Juli 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um -11,87 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,27 %.

    Die Marktkapitalisierung von Alphabet bezifferte sich zuletzt auf 1,69 Bil..

    Alphabet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 427,86USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 405,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 445,00USD was eine Bandbreite von +40,85 %/+54,76 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 301,93$, was einem Rückgang von -8,23% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Alphabet - A14Y6F - US02079K3059

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Alphabet. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Folgen der massiv erhöhten Investitionen von Alphabet (CapEx ~195–205 Mrd. für 2026, Quartals-CapEx ~45 Mrd.) und den negativen Free Cashflow, die zu Kursrückgängen führten. Diskutiert wird, ob Ausgaben für KI-Infrastruktur (Gemini, Rechenzentren, Waymo) langfristig Gewinne und Bewertung stützen oder kurzfristig die Aktie belasten; Risiken von Short-/Put-Positionen werden kritisiert.

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    dpa-AFX
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