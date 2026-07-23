JEFFERIES stuft NOVARTIS AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novartis auf "Hold" mit einem Kursziel von 110 Franken belassen. Nach den Zahlen zum zweiten Quartal betrachte er die Aktie des Pharmakonzerns weiterhin als fair bewertet, schrieb Michael Leuchten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings sehe er gewisse Risiken im Vorfeld der Daten der "Horizon"-Studie zu Pelacarsen./rob/edh/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 12:27 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,82 % und einem Kurs von 134,2EUR auf Lang & Schwarz (23. Juli 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Michael Leuchten

Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 110

Kursziel alt: 110

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



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