WARBURG RESEARCH stuft Dürr auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Dürr auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal hätten ein insgesamt neutrales Bild des Anlagenbauers gezeichnet, schrieb Christian Cohrs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das bereinigte operative Ergebnis sei trotz eines leichten Umsatzrückgangs im Jahresvergleich stabil geblieben. Dem stünden die angekündigte Umstrukturierung bei BBS Automation sowie weitere Abschreibungen gegenüber./rob/edh/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Duerr Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,40 % und einem Kurs von 18,30EUR auf Tradegate (23. Juli 2026, 11:16 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Christian Cohrs

Analysiertes Unternehmen: Dürr

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 28

Kursziel alt: 28

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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