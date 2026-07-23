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    Kölln ruft Frühstücksflocken wegen Fremdkörper zurück

    Für Sie zusammengefasst
    • Rückruf Kölln Zauberfleks Schoko 375 g Packung
    • Mindesthaltbarkeitsdatum 17.04.2027 Charge L6165
    • Fremdkörper können verletzen oder Erstickungsgefahr
    Kölln ruft Frühstücksflocken wegen Fremdkörper zurück
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    HAMBURG (dpa-AFX) - Wegen des Verdachts auf Fremdkörper ruft die Firma Kölln die Frühstücksflocken "Kölln Zauberfleks Schoko" zurück. Betroffen ist die 375-Gramm-Packung.

    Wie die Webseite lebensmittelwarnung.de mitteilte, ist die Ware mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 17.04.2027 betroffen. Die Chargennummer lautet L6165. Verkauft wurden die Frühstücksflocken in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein.

    Weiter hieß es, dass die potenziellen Fremdkörper eine Verletzungs- beziehungsweise Erstickungsgefahr darstellen. Verbraucher werden gebeten, das betroffene Produkt keinesfalls zu verzehren. Stattdessen solle die Packung in das Geschäft zurückgebracht werden, in dem sie gekauft wurde. Kunden erhalten den Angaben zufolge auch ohne Kassenbon bei Rückgabe des Produkts den Kaufpreis erstattet./lux/DP/jha






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