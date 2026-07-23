RBC stuft Sartorius Vorzuege auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Sartorius auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Die Zahlen des Laborausrüsters für das zweite Quartal seien aufgrund von Zollrückerstattungen etwas unübersichtlich ausgefallen, schrieb Charles Weston in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) hätten die Konsensschätzungen übertroffen./edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 02:15 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 02:15 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,21 % und einem Kurs von 213,7EUR auf Tradegate (23. Juli 2026, 11:39 Uhr) gehandelt.





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