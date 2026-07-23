JEFFERIES stuft Nestle auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nestle nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 99 Franken belassen. Diese wertete David Hayes in einer ersten Reaktion am Donnerstag als ermutigende Signale. Der Lebensmittelkonzern habe mit den Margen und dem Ergebnis je Aktie die Erwartungen übertroffen. Das reale interne Wachstum sei allerdings noch ein wenig hinter der Konsensschätzung zurückgeblieben./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 02:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 02:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 02:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 02:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,48 % und einem Kurs von 86,07EUR auf Lang & Schwarz (23. Juli 2026, 11:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: David Hayes
Analysiertes Unternehmen: Nestle
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 99
Kursziel alt: 99
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Analyst: David Hayes
Analysiertes Unternehmen: Nestle
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 99
Kursziel alt: 99
Währung: CHF
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