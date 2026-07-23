JEFFERIES stuft Nestle auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nestle nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 99 Franken belassen. Diese wertete David Hayes in einer ersten Reaktion am Donnerstag als ermutigende Signale. Der Lebensmittelkonzern habe mit den Margen und dem Ergebnis je Aktie die Erwartungen übertroffen. Das reale interne Wachstum sei allerdings noch ein wenig hinter der Konsensschätzung zurückgeblieben./rob/bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 02:12 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 02:12 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,48 % und einem Kurs von 86,07EUR auf Lang & Schwarz (23. Juli 2026, 11:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: David Hayes

Analysiertes Unternehmen: Nestle

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 99

Kursziel alt: 99

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



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