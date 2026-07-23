Amazon-Gründer Bezos prüft Einstieg bei Liverpool

Das Konsortium wird demnach angeführt von Amit Bhatia, dem Schwiegersohn des milliardenschweren Stahlunternehmers Lakshmi Mittal. "Ein von Amit Bhatia geführtes, verwaltetes und vertretenes Investorenkonsortium hat Interesse daran bekundet, eine strategische Minderheitsbeteiligung am Liverpool Football Club zu erwerben", heißt es in einer Stellungnahme der Fenway Sports Group.

LONDON (dpa-AFX) - Amazon -Gründer Jeff Bezos führt einem Medienbericht zufolge Gespräche über eine Minderheitsbeteiligung am englischen Spitzenclub FC Liverpool. Der Einstieg würde als Teil eines Konsortiums erfolgen, das derzeit mit dem Club-Eigentümer, der Fenway Sports Group, über ein Investment spricht, wie der Sender Sky News berichtete. Der 62 Jahre alte US-Amerikaner Bezos ist einer der reichsten Männer der Welt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Um welche Summe es geht, wurde zunächst nicht bekannt. Die Premier League gilt ohnehin schon als reichste Fußballliga der Welt. Liverpool, der frühere Club des künftigen Bundestrainers Jürgen Klopp, gehört zur absoluten Spitze.

Vor einem Jahr wechselte beispielsweise Nationalspieler Florian Wirtz für bis zu 150 Millionen Euro von Bayer Leverkusen zu den Reds. Etwa die Hälfte der 20 Premier-League-Clubs befindet sich im Besitz von Investoren, die überwiegend in den USA ansässig sind, wie Sky News aufzählte./mj/DP/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,89 % und einem Kurs von 210,5 auf Tradegate (23. Juli 2026, 11:49 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um -5,90 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,37 %. Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,27 Bil.. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 324,75USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 320,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 335,00USD was eine Bandbreite von +51,73 %/+58,84 % bedeutet.



