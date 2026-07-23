Las Vegas Sands Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 23.07.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Las Vegas Sands Aktie. Mit einer Performance von +5,89 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Las Vegas Sands Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -5,34 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 39,85€, mit einem Plus von +5,89 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Las Vegas Sands ist ein führender Betreiber integrierter Resorts mit Fokus auf Casinos, Hotels, MICE (Messen/Kongresse) und Luxus-Einzelhandel, v. a. in Macau und Singapur. Starke Marktstellung im asiatischen Premium-Mass- und VIP-Segment. Wichtige Konkurrenten: Wynn Resorts, MGM Resorts, Galaxy Entertainment, Melco. USP: großskalige Resorts, starke MICE-Plattform, Premium-Lagen und solide Bilanz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kurs der Las Vegas Sands Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -23,13 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Las Vegas Sands Aktie damit um -3,78 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,79 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Las Vegas Sands eine negative Entwicklung von -32,54 % erlebt.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,45 % geändert.

Las Vegas Sands Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,78 % 1 Monat -9,79 % 3 Monate -23,13 % 1 Jahr -9,34 %

Informationen zur Las Vegas Sands Aktie

Stand: 23.07.2026, 12:00 Uhr

Es gibt 663 Mio. Las Vegas Sands Aktien. Damit ist das Unternehmen 25,82 Mrd.EUR € wert.

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Ob die Las Vegas Sands Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Las Vegas Sands Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.