🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLas Vegas Sands AktievorwärtsNachrichten zu Las Vegas Sands

    Besonders beachtet!

    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Las Vegas Sands Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 23.07.2026

    Am 23.07.2026 ist die Las Vegas Sands Aktie, bisher, um +5,89 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Las Vegas Sands Aktie.

    Besonders beachtet! - Las Vegas Sands Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 23.07.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Las Vegas Sands ist ein führender Betreiber integrierter Resorts mit Fokus auf Casinos, Hotels, MICE (Messen/Kongresse) und Luxus-Einzelhandel, v. a. in Macau und Singapur. Starke Marktstellung im asiatischen Premium-Mass- und VIP-Segment. Wichtige Konkurrenten: Wynn Resorts, MGM Resorts, Galaxy Entertainment, Melco. USP: großskalige Resorts, starke MICE-Plattform, Premium-Lagen und solide Bilanz.

    Las Vegas Sands Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 23.07.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Las Vegas Sands Aktie. Mit einer Performance von +5,89 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Las Vegas Sands Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -5,34 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 39,85, mit einem Plus von +5,89 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    8.002,41€
    Basispreis
    4,63
    Ask
    × 14,84
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    7.022,99€
    Basispreis
    4,14
    Ask
    × 14,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Kurs der Las Vegas Sands Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -23,13 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Las Vegas Sands Aktie damit um -3,78 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,79 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Las Vegas Sands eine negative Entwicklung von -32,54 % erlebt.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,45 % geändert.

    Las Vegas Sands Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,78 %
    1 Monat -9,79 %
    3 Monate -23,13 %
    1 Jahr -9,34 %
    Stand: 23.07.2026, 12:00 Uhr

    Informationen zur Las Vegas Sands Aktie

    Es gibt 663 Mio. Las Vegas Sands Aktien. Damit ist das Unternehmen 25,82 Mrd.EUR € wert.

    Las Vegas Sands Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Las Vegas Sands Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Las Vegas Sands Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Las Vegas Sands

    -1,79 %
    -2,35 %
    -9,37 %
    -15,30 %
    -8,36 %
    -23,90 %
    -4,16 %
    -9,88 %
    +6,48 %
    ISIN:US5178341070WKN:A0B8S2
    Las Vegas Sands direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Las Vegas Sands Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 23.07.2026 Am 23.07.2026 ist die Las Vegas Sands Aktie, bisher, um +5,89 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Las Vegas Sands Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     