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    China kämpft um Server-Chips

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    Prozessoren werden knapp: Intel und AMD sichern sich langfristig ab

    Der KI-Boom treibt Server-Prozessoren in China massiv nach oben. Intel und AMD setzen deshalb auf langfristige Liefervereinbarungen mit Kunden.

    Für Sie zusammengefasst
    • KI-Boom treibt Serverprozessorpreise in China anhaltend
    • Intel und AMD verhandeln langfristige Liefermengen
    • Versorgungsengpässe verlängern Lieferzeiten und Preise
    • Report: Achtung, Korrektur!
    China kämpft um Server-Chips - Prozessoren werden knapp: Intel und AMD sichern sich langfristig ab
    Foto: wallstreetonline/KI - OpenAI

    Der Boom rund um Künstliche Intelligenz verändert den Markt für Server-Prozessoren. Nach Informationen von Reuters verhandeln Intel und AMD mit chinesischen Serverkunden über langfristige Liefervereinbarungen. Hintergrund sind steigende Preise und eine immer knappere Versorgung mit Prozessoren für Rechenzentren.

    Die geplanten Verträge sehen nach Angaben von zwei mit den Gesprächen vertrauten Personen gegenüber Reuters in der Regel feste Abnahmemengen vor. Die Preise sollen jedoch nicht langfristig festgeschrieben werden. Meist laufen die Vereinbarungen über etwa ein Jahr. Teilweise sprechen Intel und AMD demnach aber auch über Laufzeiten von mindestens zwei Jahren.

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    KI-Boom erfasst den gesamten Servermarkt

    Die Entwicklung zeigt, dass sich die starke Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz längst nicht mehr nur auf Grafikprozessoren konzentriert. Auch Server-Prozessoren, Speicherchips und Netzwerktechnik werden zunehmend knapp. Dadurch gewinnen die Hersteller mehr Verhandlungsmacht und können verstärkt auf langfristige Lieferzusagen drängen.

    Server-Prozessoren übernehmen in KI-Rechenzentren wichtige Aufgaben für Server, Speicher, Netzwerke und sogenannte Inference-Anwendungen.

    Preise steigen deutlich

    Nach Angaben einer der Quellen ziehen die Preise für Server-Prozessoren in China weiter kräftig an. Bei einzelnen Produkten liegen die monatlichen Preissteigerungen bei mehr als 10 Prozent. Seit Jahresbeginn hätten sich einige Prozessoren sogar um mehr als 40 Prozent verteuert.

    Reuters hatte bereits zuvor berichtet, dass Intel und AMD chinesische Kunden über lange Lieferzeiten informiert hatten. Bei einzelnen Intel-Produkten sollen diese inzwischen bis zu sechs Monate betragen.

    Nachfrage übersteigt das Angebot

    Die angespannte Versorgung dürfte auch Thema bei der Vorlage der Quartalszahlen von Intel am Donnerstag werden. Konzernchef Lip-Bu Tan hatte bereits im April erklärt, dass die Nachfrage "weiterhin das Angebot übersteigt", insbesondere bei den Xeon-Serverprozessoren. Zudem verwies er auf einen mehrjährigen Vertrag mit Google sowie weitere langfristige Vereinbarungen, die Intel im ersten Quartal abgeschlossen habe.

    Auch AMD rechnet mit einer anhaltend starken Nachfrage. Das Unternehmen erwartet inzwischen, dass der Markt für Server-Prozessoren bis 2030 ein Volumen von mehr als 120 Milliarden US-Dollar erreichen wird. Als Treiber nennt AMD Anwendungen rund um agentenbasierte Künstliche Intelligenz.

    Gleichzeitig rückt AMD im Wettbewerb mit Nvidia weiter auf. Ein milliardenschwerer Liefer- und Investitionsvertrag mit dem KI-Unternehmen Anthropic soll dazu beitragen. Der Entwickler des Sprachmodells Claude will ab der ersten Hälfte des Jahres 2027 KI-Rechenleistung von AMD im Umfang von bis zu zwei Gigawatt nutzen.

    China zählt zu den weltweit größten Märkten für Server. Der Ausbau von Rechenzentren und KI-Infrastruktur sorgt dort für eine hohe Nachfrage nach Prozessoren. Gleichzeitig erschweren die US-Exportbeschränkungen für besonders leistungsfähige KI-Grafikprozessoren den Zugang chinesischer Unternehmen zu modernster Hardware.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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