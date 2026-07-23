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    High Tide eröffnet neuen Canna Cabana-Standort in Ottawa, Ontario

    High Tide eröffnet neuen Canna Cabana-Standort in Ottawa, Ontario
    Foto: adobe.stock.com

    CALGARY, AB, 23. Juli 2026 / IRW-Press / High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA), das erfolgreiche, auf den Einzelhandel ausgerichtete Unternehmen, das in allen Bereichen der Cannabisbranche einen echten Mehrwert schafft, gab heute bekannt, dass sein Cannabis-Einzelhandelsgeschäft unter der Marke Canna Cabana an der 4828 Bank Street in Ottawa (Ontario) voraussichtlich am 24. Juli 2026 mit dem Verkauf von Cannabisprodukten für den Freizeitkonsum und entsprechendem Konsumzubehör an erwachsene Personen beginnen wird. Mit dieser Neueröffnung steigt die Zahl der Geschäftsstandorte von High Tide auf 229 in ganz Kanada bzw. 104 in der Provinz Ontario.

     

    „Als Kanadas größter Cannabiseinzelhändler liegt unser größter Wettbewerbsvorteil unserer Überzeugung nach weiterhin darin, dass wir durch unser differenziertes Einzelhandelsmodell einen außerordentlichen Mehrwert bieten, der Mitglieder immer wieder zurückkommen lässt“, so Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide.

     

    „Wir sind begeistert, unsere Präsenz in Ottawa mit diesem neuen Standort zu stärken und eine wachstumsstarke Gemeinschaft zu bedienen, in der unsere Cabana Club- und ELITE-Mitgliedschaftsprogramme unserer Ansicht nach bei neuen wie auch bestehenden Cannabisverbrauchern Anklang finden werden“, meint Herr Grover weiter.

     

    Der neue Canna Cabana-Standort befindet sich in Findlay‘s Creek, einem schnell wachsenden Vorort im Süden Ottawas in der Gegend von Gloucester. Das neue Geschäft befindet sich in guter Lage in einem etablierten Einzelhandelskorridor, in dem auch Filialen einer nationalen Baumarktkette und eines großen Supermarkts angesiedelt sind, und wird eine wachsende Wohnbevölkerung von mehr als 25.000 Menschen im Umkreis von fünf Kilometern bedienen.

     

    ÜBER HIGH TIDE

     

    High Tide, Inc. ist das führende, Community-grown, auf den Einzelhandel fokussierte Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft Canna Cabana ist die zweitgrößte Cannabis-Einzelhandelsmarke weltweit. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.:

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