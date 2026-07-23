BERNSTEIN RESEARCH stuft Nestle auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 74 Franken belassen. Der Lebensmittelkonzern mache solide Fortschritte, schrieb Callum Elliott in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Das Wachstum aus eigener Kraft liege um 0,2 Prozentpunkte über der Konsensschätzung. Die Verkaufspreise hätten sich etwas besser entwickelt als angenommen. Die abgesetzten Volumina deckten sich mit den Erwartungen./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 05:56 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 05:56 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 05:56 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 05:56 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,32 % und einem Kurs von 86,21EUR auf Lang & Schwarz (23. Juli 2026, 12:09 Uhr) gehandelt.
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