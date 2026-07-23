JEFFERIES stuft Daimler Truck auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Eine Marge von 8,4 Prozent auf dem nordamerikanischen Markt sei stark, schrieb Michael Aspinall in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Rechne man 2.000 Fahrzeuge mit ein, deren Auslieferung in das dritte Quartal verschoben worden sei, so hätte die Marge gar geschätzte 9 Prozent betragen./rob/bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 02:34 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 02:34 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,73 % und einem Kurs von 45,38EUR auf Tradegate (23. Juli 2026, 12:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Michael Aspinall

Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 54

Kursziel alt: 54

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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