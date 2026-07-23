DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Daimler Truck auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Daimler Truck nach erhöhten Jahreszielen des Lkw-Herstellers von 50 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Gründe für den aufgehellten Ausblick seien niedrigere Zollkosten sowie ein stärkerer Lkw-Markt in den USA, schrieb Nicolai Kempf in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Da Daimler Truck rund 70 Prozent seiner für Nordamerika bestimmten Lkw in Mexiko montiere, reduzierten höhere US-Wertschöpfungsanteile die für das Unternehmen anfallenden Importzölle erheblich./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 08:35 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 08:35 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,73 % und einem Kurs von 45,38EUR auf Tradegate (23. Juli 2026, 12:13 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Nicolai Kempf
Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 54
Kursziel alt: 50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Nicolai Kempf
Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck
Aktieneinstufung neu: positiv
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