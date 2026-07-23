DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Gea Group auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Gea von 70 auf 71 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die vorläufigen Zahlen des Anlagenbauers für das zweite Quartal seien positiv ausgefallen, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angetrieben worden sei die operative Entwicklung von einer starken Auftragsdynamik, einem unerwartet deutlichen organischen Umsatzwachstum, guten Ergebniskennziffern und einer gestärkten Zuversicht für das zweite Halbjahr./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 08:35 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 08:35 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,88 % und einem Kurs von 63,10EUR auf Tradegate (23. Juli 2026, 12:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Lars Vom-Cleff
Analysiertes Unternehmen: Gea Group
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 71
Kursziel alt: 70
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Lars Vom-Cleff
Analysiertes Unternehmen: Gea Group
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 71
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