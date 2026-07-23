LPKF Laser & Electronics: Korr. Veröff. – Halbjahresfinanzbericht
LPKF navigiert durch ein herausforderndes erstes Halbjahr 2026, treibt zugleich Transformation, Effizienzprogramme und Wachstum im Zukunftsfeld Advanced Packaging voran.
Foto: Philipp - stock.adobe.com
- Umsatz- und Ergebnisentwicklung im ersten Halbjahr 2026: Umsatz 36,5 Mio. EUR (-38,3% gegenüber Vorjahr), Q2-Umsatz 19,3 Mio. EUR (von 33,8 Mio. EUR); Ergebnis belastet durch makroökonomische/geopolitische Faktoren, insbesondere im Solarsegment; EBIT H1 -14,1 Mio. EUR, Q2 -7,2 Mio. EUR; bereinigtes EBIT H1 -10,4 Mio. EUR, Q2 -4,8 Mio. EUR, mit Fokus auf Restrukturierungskosten und Wertveränderungen von Aktienoptionen.
- Auftragslage: Auftragsbestand 34,7 Mio. EUR zum 30. Juni, nahezu Vorjahresniveau; Auftragseingänge 44,0 Mio. EUR (+) gegenüber 43,0 Mio. EUR; Monitoring der Nachfrage in den Segmenten.
- North-Star-Transformationsprogramm: Erste Welle der Personalreduzierung im Q2 abgeschlossen; künftige Organisations- und Prozessstruktur weiter konkretisiert; Ziel: klare Verantwortlichkeiten, Kostensenkung und nachhaltiges, profitables Wachstum; Einbindung der Arbeitnehmervertretungen in Dialog- und Umsetzungsphasen.
- LIDE und Marktpotenzial Advanced Packaging: TAM bis 2030 neu auf rund 1,7 Mrd. EUR geschätzt (bisher ca. 0,5 Mrd. EUR); LIDE als Schlüsseltechnik für glasbasierte Bearbeitung im Advanced Packaging; Aufträge u.a. von führendem Glashersteller und Penn State University für künftige Anwendungen; Ausbau des Portfolios (z. B. Singulation von glasbasierten Packages, laserbasiertes Bonden, Co-Packaged Optics auf Glas); starke Wachstumspotenziale in KI-getriebenen Anwendungen.
- Segmententwicklung 2026: Development trotz guter Auslastung leichtes Umsatzniveau gegenüber Vorjahr, steigende Auftragseingänge; Electronics deutlich über Vorjahr, allerdings Verzögerungen durch geopolitische Spannungen; Solar schwächer aufgrund Tech-Wechsel zu Perowskit; Welding-Umstellung auf Consumer Electronics, Smart Robotics und Medizintechnik schreitet voran; strukturelle Maßnahmen zeigen erste Wirkung.
- Ausblick und Jahresziele: Für 2H 2026 erwartet LPKF ein anspruchsvolles zweites Halbjahr, aber Bestätigung der Jahresprognose 105–120 Mio. EUR Umsatz und bereinigte EBIT-Marge von -3,0% bis 4,5%; mittelfristiges Ziel: bis 2028 eine nachhaltige zweistellige EBIT-Marge; LIDE sowie SMT- und Rapid PCB-Prototyping gelten als Wachstumstreiber; aufgrund Unsicherheiten bleiben deutlich höhere Restrukturierungskosten von rund 3–4% des Umsatzes für 2026 möglich.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei LPKF Laser & Electronics ist am 23.07.2026.
Der Kurs von LPKF Laser & Electronics lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 15,175EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -10,21 % im Minus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 15,100EUR das entspricht einem Minus von -0,49 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.223,83PKT (-0,82 %).
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