🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLPKF Laser & Electronics AktievorwärtsNachrichten zu LPKF Laser & Electronics
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    LPKF Laser & Electronics: Korr. Veröff. – Halbjahresfinanzbericht

    LPKF navigiert durch ein herausforderndes erstes Halbjahr 2026, treibt zugleich Transformation, Effizienzprogramme und Wachstum im Zukunftsfeld Advanced Packaging voran.

    LPKF Laser & Electronics: Korr. Veröff. – Halbjahresfinanzbericht
    Foto: Philipp - stock.adobe.com
    • Umsatz- und Ergebnisentwicklung im ersten Halbjahr 2026: Umsatz 36,5 Mio. EUR (-38,3% gegenüber Vorjahr), Q2-Umsatz 19,3 Mio. EUR (von 33,8 Mio. EUR); Ergebnis belastet durch makroökonomische/geopolitische Faktoren, insbesondere im Solarsegment; EBIT H1 -14,1 Mio. EUR, Q2 -7,2 Mio. EUR; bereinigtes EBIT H1 -10,4 Mio. EUR, Q2 -4,8 Mio. EUR, mit Fokus auf Restrukturierungskosten und Wertveränderungen von Aktienoptionen.
    • Auftragslage: Auftragsbestand 34,7 Mio. EUR zum 30. Juni, nahezu Vorjahresniveau; Auftragseingänge 44,0 Mio. EUR (+) gegenüber 43,0 Mio. EUR; Monitoring der Nachfrage in den Segmenten.
    • North-Star-Transformationsprogramm: Erste Welle der Personalreduzierung im Q2 abgeschlossen; künftige Organisations- und Prozessstruktur weiter konkretisiert; Ziel: klare Verantwortlichkeiten, Kostensenkung und nachhaltiges, profitables Wachstum; Einbindung der Arbeitnehmervertretungen in Dialog- und Umsetzungsphasen.
    • LIDE und Marktpotenzial Advanced Packaging: TAM bis 2030 neu auf rund 1,7 Mrd. EUR geschätzt (bisher ca. 0,5 Mrd. EUR); LIDE als Schlüsseltechnik für glasbasierte Bearbeitung im Advanced Packaging; Aufträge u.a. von führendem Glashersteller und Penn State University für künftige Anwendungen; Ausbau des Portfolios (z. B. Singulation von glasbasierten Packages, laserbasiertes Bonden, Co-Packaged Optics auf Glas); starke Wachstumspotenziale in KI-getriebenen Anwendungen.
    • Segmententwicklung 2026: Development trotz guter Auslastung leichtes Umsatzniveau gegenüber Vorjahr, steigende Auftragseingänge; Electronics deutlich über Vorjahr, allerdings Verzögerungen durch geopolitische Spannungen; Solar schwächer aufgrund Tech-Wechsel zu Perowskit; Welding-Umstellung auf Consumer Electronics, Smart Robotics und Medizintechnik schreitet voran; strukturelle Maßnahmen zeigen erste Wirkung.
    • Ausblick und Jahresziele: Für 2H 2026 erwartet LPKF ein anspruchsvolles zweites Halbjahr, aber Bestätigung der Jahresprognose 105–120 Mio. EUR Umsatz und bereinigte EBIT-Marge von -3,0% bis 4,5%; mittelfristiges Ziel: bis 2028 eine nachhaltige zweistellige EBIT-Marge; LIDE sowie SMT- und Rapid PCB-Prototyping gelten als Wachstumstreiber; aufgrund Unsicherheiten bleiben deutlich höhere Restrukturierungskosten von rund 3–4% des Umsatzes für 2026 möglich.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei LPKF Laser & Electronics ist am 23.07.2026.

    Der Kurs von LPKF Laser & Electronics lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 15,175EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -10,21 % im Minus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 15,100EUR das entspricht einem Minus von -0,49 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.223,83PKT (-0,82 %).


    LPKF Laser & Electronics

    -9,04 %
    -15,68 %
    -46,43 %
    +6,69 %
    +94,99 %
    +104,14 %
    -19,00 %
    +151,50 %
    +31,29 %
    ISIN:DE0006450000WKN:645000
    LPKF Laser & Electronics direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Exklusiv für wallstreetONLINE-Leser Eröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    LPKF Laser & Electronics: Korr. Veröff. – Halbjahresfinanzbericht LPKF navigiert durch ein herausforderndes erstes Halbjahr 2026, treibt zugleich Transformation, Effizienzprogramme und Wachstum im Zukunftsfeld Advanced Packaging voran.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     