🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJungheinrich AktievorwärtsNachrichten zu Jungheinrich
    217 Aufrufe 217 0 Kommentare 0 Kommentare

    Jungheinrich AG: Jungheinrich passt Prognose 2026 an, Q2-Zahlen 2026

    Jungheinrich justiert seine Ziele für 2026 neu: Nach einem durchwachsenen ersten Halbjahr werden Umsatz-, Ergebnis- und Margenerwartungen spürbar nach unten korrigiert.

    Jungheinrich AG: Jungheinrich passt Prognose 2026 an, Q2-Zahlen 2026
    Foto: Markus Scholz - picture alliance/dpa
    • Jungheinrich passt Prognose für 2026 an, basierend auf der Geschäftsentwicklung im 1. Halbjahr 2026 und aktualisierter Planung.
    • Konzernprognose 2026: Auftragseingang voraussichtlich 5,5–6,1 Mrd. €, Umsatz 5,3–5,9 Mrd. €.
    • EBIT-Forecast 2026: 340–400 Mio. €, EBIT-Rendite 6,2–7,0% (statt 380–450 Mio. €, 7,2–8,0%); Gründe: Nachwirkungen des Streiks in Lüneburg, veränderte Materialkosten, intensives Wettbewerbsumfeld; keine Kompensation der ehemaligen russischen Tochter.
    • Einmaleffekte aus Transformationsprogramm belaufen sich auf 10 Mio. €, statt vorher 17 Mio. €.
    • ITS-Segmentprognose: Auftragseingang 4,5–4,9 Mrd. €, Umsatz 4,4–4,8 Mrd. €, EBIT 310–370 Mio. €, EBIT-Marge 7,0–7,6% (Belastungen durch Transformationsprogramm 11 Mio. €).
    • Vorläufige Zahlen Q2 2026: Auftragseingang 1.419 Mio. €, Umsatz 1.397 Mio. €, EBIT 88 Mio. €, Ergebnis nach Steuern 47 Mio. €, EPS 0,47 €; zusätzlicher negativer Steuereffekt ca. 13 Mio. €; Zwischenbericht am 11. August 2026.

    Der nächste wichtige Termin, Zwischenbericht zum 30. Juni 2026, bei Jungheinrich ist am 11.08.2026.

    Der Kurs von Jungheinrich lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 25,34EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,60 % im Plus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 23,700EUR das entspricht einem Minus von -6,47 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.246,40PKT (-0,70 %).


    Jungheinrich

    -5,56 %
    +3,01 %
    +8,93 %
    -11,84 %
    -24,18 %
    -23,25 %
    -42,75 %
    -9,68 %
    +2.513,19 %
    ISIN:DE0006219934WKN:621993
    Jungheinrich direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Jungheinrich AG: Jungheinrich passt Prognose 2026 an, Q2-Zahlen 2026 Jungheinrich justiert seine Ziele für 2026 neu: Nach einem durchwachsenen ersten Halbjahr werden Umsatz-, Ergebnis- und Margenerwartungen spürbar nach unten korrigiert.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     