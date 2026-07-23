Jungheinrich AG: Jungheinrich passt Prognose 2026 an, Q2-Zahlen 2026
Jungheinrich justiert seine Ziele für 2026 neu: Nach einem durchwachsenen ersten Halbjahr werden Umsatz-, Ergebnis- und Margenerwartungen spürbar nach unten korrigiert.
Foto: Markus Scholz - picture alliance/dpa
- Jungheinrich passt Prognose für 2026 an, basierend auf der Geschäftsentwicklung im 1. Halbjahr 2026 und aktualisierter Planung.
- Konzernprognose 2026: Auftragseingang voraussichtlich 5,5–6,1 Mrd. €, Umsatz 5,3–5,9 Mrd. €.
- EBIT-Forecast 2026: 340–400 Mio. €, EBIT-Rendite 6,2–7,0% (statt 380–450 Mio. €, 7,2–8,0%); Gründe: Nachwirkungen des Streiks in Lüneburg, veränderte Materialkosten, intensives Wettbewerbsumfeld; keine Kompensation der ehemaligen russischen Tochter.
- Einmaleffekte aus Transformationsprogramm belaufen sich auf 10 Mio. €, statt vorher 17 Mio. €.
- ITS-Segmentprognose: Auftragseingang 4,5–4,9 Mrd. €, Umsatz 4,4–4,8 Mrd. €, EBIT 310–370 Mio. €, EBIT-Marge 7,0–7,6% (Belastungen durch Transformationsprogramm 11 Mio. €).
- Vorläufige Zahlen Q2 2026: Auftragseingang 1.419 Mio. €, Umsatz 1.397 Mio. €, EBIT 88 Mio. €, Ergebnis nach Steuern 47 Mio. €, EPS 0,47 €; zusätzlicher negativer Steuereffekt ca. 13 Mio. €; Zwischenbericht am 11. August 2026.
Der nächste wichtige Termin, Zwischenbericht zum 30. Juni 2026, bei Jungheinrich ist am 11.08.2026.
Der Kurs von Jungheinrich lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 25,34EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,60 % im
Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 23,700EUR das entspricht einem Minus von -6,47 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.246,40PKT (-0,70 %).
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