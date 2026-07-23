Urteil in Sicht

Hallo zusammen,

vielen Dank für die interessanten Beiträge und die unterschiedlichen Sichtweisen zu diesem Verfahren.

Besonders die Einschätzung von Jigajig zur Rolle von Markus Braun finde ich interessant: also die Frage, ob er tatsächlich — wie von ihm selbst dargestellt — von den Vorgängen nichts wusste und selbst getäuscht wurde, oder ob dies Teil seiner Verteidigungsstrategie ist. Diese Sichtweise ist aus meiner Sicht berechtigt, weil sie zeigt, wie komplex dieses Verfahren ist und wie unterschiedlich die Strategien der beteiligten Parteien zu bewerten sind.

Ich selbst bin als Geschädigter im Wirecard-Skandal betroffen, habe aber leider keine direkten Kontakte zu Personen im Verfahren und kann daher nicht aus erster Hand beurteilen, wie die einzelnen Parteien ihre jeweiligen Strategien in den Verhandlungen tatsächlich umsetzen. Ich bin deshalb auf öffentlich verfügbare Informationen angewiesen sowie auf die Informationen, die ich von TILP erhalten habe. Auch dort muss man allerdings sehr genau nachfragen. Wie bei Rechtsanwaltskanzleien wohl üblich, sind die Antworten oft sehr vorsichtig formuliert, damit man sich rechtlich nicht angreifbar macht.

Aus meiner Sicht stellt sich jedoch zunehmend die praktische Frage: Von Markus Braun dürfte für die Geschädigten finanziell kaum noch etwas zu holen sein. Damit bleibt im Ergebnis vor allem EY als möglicher zentraler Anspruchsgegner im Fokus.

Und genau hier sollte meiner Meinung nach die Diskussion stärker ansetzen: Wie konnte EY trotz zahlreicher Warnsignale, öffentlicher Hinweise, Shortseller-Berichte, FT-Recherchen, Whistleblower-Hinweise und der späteren Sonderprüfung so lange vermeiden, wirklich tiefgehend nachzubohren? Aus meiner persönlichen Sicht spricht hier vieles dafür, dass EY nicht nur einzelne Fehler gemacht hat, sondern angesichts der vielen “Winke mit dem Zaunpfahl” zumindest grob fahrlässig gehandelt haben könnte.

Für mich wäre daher interessant, wie ihr die Erfolgsaussichten gegen EY einschätzt — insbesondere vor dem Hintergrund der vielen chronologischen Warnmeldungen, die über Jahre öffentlich bekannt waren und die aus Sicht eines Abschlussprüfers eigentlich eine deutlich kritischere Prüfung hätten auslösen müssen.





Um die Diskussion etwas sachlicher einzuordnen, habe ich versucht, die aus meiner Sicht wichtigsten Warnsignale und Ereignisse noch einmal chronologisch zusammenzustellen. Dabei geht es mir nicht darum, hier eine abschließende juristische Bewertung vorzunehmen — das können am Ende nur die Gerichte und die beteiligten Fachleute.

Mir geht es vielmehr um die Frage, ob sich aus der zeitlichen Abfolge der öffentlich bekannten Warnungen, Shortseller-Hinweise, FT-Recherchen, BaFin-Reaktionen und späteren Sonderprüfungen ein Muster erkennen lässt. Aus meiner Sicht entsteht dabei der Eindruck, dass es über Jahre hinweg wiederholt konkrete Hinweise gab, die gerade für einen Abschlussprüfer wie EY Anlass hätten sein müssen, deutlich tiefer nachzufragen und nicht nur auf formale Bestätigungen oder Managementerklärungen zu vertrauen.

Vor diesem Hintergrund habe ich nachfolgend eine chronologische Übersicht der wichtigsten “Alarmglocken” zusammengestellt und anschließend meine persönliche Bewertung dazu ergänzt.









Chronologische Warnmeldungen / “Alarm Bells”

Zeitraum Quelle / Akteur Öffentliche Warnung / Schlüsselbeschuldigung Reaktion / Bedeutung für BaFin & EY 2008 Deutsche Aktionärsschützer / frühe Kritiker Erste öffentliche Zweifel an der Bilanzqualität und an Wirecards Rechnungslegung. Es wurde kritisiert, dass die Zahlen schwer nachvollziehbar seien. EY führte damals eine Sonderprüfung durch und wurde später der langjährige Hauptprüfer von Wirecard. Rückblickend war dies der erste frühe Hinweis, dass Wirecard ein erhöhtes Prüfungsrisiko hatte. April–Juli 2015 Financial Times / FT Alphaville – “House of Wirecard” Die FT hinterfragte Wirecards Geschäftsmodell, Bilanzstruktur, Cashflow-Darstellung und die Frage, welche Gelder wirklich Wirecard gehörten und welche nur durchgeleitete Kundengelder waren. Auch der hohe Anteil von Firmenwerten / Kundenbeziehungen aus Zukäufen wurde kritisch betrachtet. Für EY hätte das ein Hinweis sein müssen, die Qualität der Erlöse, Cashflows, Kundenbeziehungen und Akquisitionen besonders kritisch zu prüfen — nicht nur formal, sondern wirtschaftlich-substanziell. Oktober/November 2015 J Capital Research / Shortseller-Research J Capital behauptete, Wirecards Asiengeschäft sei deutlich kleiner als vom Unternehmen dargestellt. Es wurde sinngemäß gefragt, ob die ausgewiesenen asiatischen Umsätze und Volumina real seien. Das war ein klassischer “Substanz-Test”-Alarm: Gibt es die Kunden, Händler, Transaktionsvolumina und Bankflüsse wirklich? Genau solche Punkte hätte EY über externe Bestätigungen, Drittparteien und Banknachweise verifizieren müssen. Februar 2016 Zatarra Research / Fraser Perring & Matthew Earl Der ca. 100-seitige Zatarra-Report warf Wirecard schwerwiegende Vorwürfe vor: Betrug, Geldwäsche, Verbindungen zu illegalem Online-Glücksspiel und fragwürdige Zahlungsströme. Reuters berichtete später, der Report habe neue Beweise behauptet, die Wirecard mit Geldwäsche von Offshore-Poker-Erlösen in die USA verbanden. Statt primär Wirecard zu prüfen, richtete sich der Fokus der Behörden stark auf mögliche Marktmanipulation durch Shortseller. Aus heutiger Sicht war dies eine massive verpasste Chance, weil BaFin und Ermittler stärker den Überbringer der Botschaft als die Kernvorwürfe betrachteten. 2016 nach Zatarra BaFin / deutsche Ermittlungsbehörden Nach dem Kurssturz prüfte BaFin vor allem verdächtige Handelsaktivitäten und mögliche Shortseller-Koordination. Genau hier lag ein strukturelles Problem: Die Zatarra-Vorwürfe waren zwar teilweise aggressiv formuliert und nicht alles war belastbar, aber sie enthielten prüfungsrelevante Hinweise auf Geldwäsche, Scheinumsätze und Drittpartner-Risiken. EY hätte solche Hinweise als “fraud risk indicators” behandeln müssen. Januar 2018 Foundation for Financial Journalism / Roddy Boyd – Indien-Akquisition Kritisiert wurde Wirecards Indien-Deal: Wirecard zahlte ca. €340 Mio. für ein indisches Zahlungsunternehmen; kurz zuvor soll dessen Wert deutlich niedriger gelegen haben. Die Kritik lautete, Wirecard habe über Akquisitionen Wachstum und Bilanzwerte aufgebläht. Für EY war dies relevant bei Kaufpreisallokation, Goodwill, Kundenbeziehungen und möglichen Related-Party-/Middleman-Strukturen. Wenn ein Unternehmen kurz vorher viel billiger verkauft wurde, ist der spätere hohe Kaufpreis ein klares Prüfungsrisiko. Frühjahr 2018 Whistleblower in Singapur Interne Hinweise betrafen mutmaßlich manipulierte Buchungen, Scheinverträge, Round-Tripping und Zahlungsumleitungen in Asien. KPMG fasste später die Vorwürfe als Manipulation von Accounting-Daten, Finanzdaten, Round-Tripping und unklare bzw. Scheinverträge zusammen. EY wusste spätestens hier, dass die Vorwürfe nicht nur “Shortseller-Gerede” waren, sondern aus dem Inneren des Konzerns kamen. KPMG stellte später fest, dass EY erweiterte Prüfungshandlungen durchführte, aber dass zur vollständigen Aufklärung auch Prüfungen bei Drittparteien außerhalb des Wirecard-Konzerns nötig gewesen wären. 30. Januar 2019 Financial Times / Dan McCrum Die FT berichtete, ein Wirecard-Manager werde verdächtigt, gefälschte und rückdatierte Verträge für verdächtige Transaktionen genutzt zu haben. Reuters fasste dies als Bericht über forged/backdated contracts und fragwürdige Accounting-Praktiken zusammen. Das war eine sehr konkrete Warnung: Falsche Verträge, rückdatierte Dokumente und Umsatzmanipulation sind zentrale Prüffelder für einen Abschlussprüfer. EY hätte spätestens hier Vertragsoriginale, Drittbestätigungen, wirtschaftliche Substanz und Cash Settlement extrem hart prüfen müssen. Februar 2019 FT-Folgeberichte / Singapur-Razzia Nach FT-Berichten durchsuchte die Polizei in Singapur Wirecard-Büros. Die Vorwürfe betrafen Accounting-Fraud, Scheingeschäfte und verdächtige Asien-Transaktionen. Eine Behördenrazzia in einer wichtigen Auslandseinheit ist ein massives Red Flag. EY hätte die lokalen Abschlüsse, Belege, Verträge und Drittparteien in Singapur besonders kritisch und unabhängig prüfen müssen. 18./19. Februar 2019 BaFin BaFin verhängte ein zweimonatiges Verbot von Shortselling in Wirecard-Aktien und informierte das Finanzministerium, dass sie eine Untersuchung zu Wirecards Rechnungslegung angeordnet habe. Reuters nennt den 19. Februar als Datum der BaFin-Information an das Finanzministerium und des Shortselling-Verbots. Die Signalwirkung war problematisch: Statt die öffentlichen Vorwürfe als hohe Fraud-Risiken zu behandeln, wirkte die Maßnahme wie Schutz für Wirecard gegen Kritiker. Später räumte BaFin ein, dass die Wirecard-Erfahrung zu einem aktiveren Aufsichtsansatz geführt habe. März 2019 Wirecard gegen FT Wirecard verklagte die FT wegen der investigativen Berichte und warf ihr Missbrauch von Geschäftsgeheimnissen und falsche Darstellung vor. Auch dies war aus Prüfungssicht kein Entlastungsbeweis. Ein Prüfer darf sich nicht darauf verlassen, dass das Management Vorwürfe juristisch oder kommunikativ abwehrt. Gerade aggressive Gegenangriffe auf Kritiker können ein zusätzliches Red Flag sein. Oktober 2019 Financial Times – interne Dokumente / Al Alam Die FT veröffentlichte interne Unterlagen und berichtete, Wirecards Finanzteam habe Beziehungen zu Drittpartnern wie Al Alam genutzt, um Umsätze, Gewinne und Vermögenswerte gegenüber Prüfern zu rechtfertigen. Das traf den Kern des späteren Skandals: Drittpartnergeschäft, Treuhandkonten, externe Umsätze und angebliche Cash-Bestände. Für EY hätte dies zwingend direkte Drittbestätigungen, Bankbestätigungen und Prüfung der wirtschaftlichen Existenz dieser Partner erfordert. Oktober 2019 Wirecard beauftragt KPMG-Sonderprüfung Wirecard beauftragte KPMG mit einer unabhängigen Sonderprüfung, um die FT-Vorwürfe zu adressieren. Dass eine Sonderprüfung notwendig wurde, zeigt, dass die Vorwürfe erheblich waren. Für EY war das ein weiterer Hinweis, dass normale Prüfungsroutinen nicht ausreichen konnten. April 2020 KPMG-Sonderbericht KPMG stellte fest, dass Wirecard nicht ausreichend Unterlagen liefern konnte, um alle Vorwürfe der FT zu entkräften. Reuters fasst zusammen: KPMG fand keine ausreichende Dokumentation zur Ausräumung aller Accounting-Irregularity-Vorwürfe. KPMG identifizierte u.a. Softwareverträge ohne wirtschaftliche Substanz, Prozess- und Kontrollschwächen, lange offene Forderungen, unklare Intercompany-Zahlungen und Risiken im Reporting. Das waren genau die Punkte, bei denen EY schon früher hätte tiefer prüfen müssen. Juni 2020 EY verweigert Testat 2019 EY verweigerte schließlich die Freigabe des Jahresabschlusses 2019, weil die Existenz von €1,9 Mrd. auf Treuhandkonten nicht bestätigt werden konnte. Diese Summe entsprach etwa einem Viertel der Bilanzsumme. Das war der endgültige Beweis, dass die jahrelangen Warnungen zentrale Bilanzpositionen betrafen. Kurz darauf erklärte Wirecard, die €1,9 Mrd. hätten wahrscheinlich nie existiert, und meldete Insolvenz an.





fuer mich Die wichtigsten Schlüsselbeschuldigungen zusammengefasst

Die Warnungen kreisten im Kern immer wieder um dieselben Muster:

1. Scheinumsätze / aufgeblähte Erlöse

Wirecard soll Umsätze und Gewinne über Drittpartner, insbesondere in Asien und später über Treuhandstrukturen, aufgebläht haben. Die FT berichtete 2019 konkret über verdächtige Accounting-Praktiken, interne Dokumente und Drittpartner wie Al Alam.

2. Gefälschte oder rückdatierte Verträge

Die FT berichtete Anfang 2019 über mutmaßlich gefälschte und rückdatierte Verträge. Das war eine der stärksten direkten Warnungen, weil Abschlussprüfer Verträge nicht nur formal sehen, sondern ihre wirtschaftliche Realität prüfen müssen.

3. Round-Tripping / Geldkreisläufe

KPMG nannte später ausdrücklich Vorwürfe zur Umleitung von Zahlungen über mehrere Unternehmen bzw. “roundtripping”. Das bedeutet: Geld oder Buchungen zirkulieren zwischen verbundenen oder kooperierenden Parteien, um echte Umsätze vorzutäuschen.

4. Geldwäsche- und Glücksspielbezug

Der Zatarra-Report warf Wirecard vor, in Geldwäsche bzw. Zahlungsströme aus illegalem Online-Glücksspiel involviert zu sein. Auch wenn Teile des Reports umstritten waren, war die Natur der Vorwürfe so schwerwiegend, dass sie eine vertiefte Prüfung hätten auslösen müssen.

5. Zweifel an der realen Größe des Asiengeschäfts

J Capital und später die FT stellten infrage, ob Wirecards asiatische Händler, Kunden, Transaktionsvolumina und Gewinne real existierten. Genau dort lagen später zentrale Probleme.

6. Fragwürdige Akquisitionen / überhöhte Kaufpreise

Beim Indien-Deal wurde kritisiert, dass Wirecard einen sehr hohen Preis zahlte, obwohl das Zielunternehmen kurz vorher deutlich niedriger bewertet worden war. Das passte zum Verdacht, dass Akquisitionen genutzt wurden, um Wachstum, Vermögenswerte oder Goodwill künstlich aufzubauen.

7. Fehlende oder schwache interne Kontrollen

KPMG stellte später fest, dass bei den untersuchten Sachverhalten kein übliches internes Kontrollsystem bestand und dass es Schwächen bei Forderungsmanagement, Mahnwesen, Vertragsmanagement, Reporting und Intercompany-Zahlungen gab.

Warum EY aus Prüfungssicht stärker hätte reagieren müssen

Aus Prüfersicht waren die Warnungen nicht isoliert. Sie bildeten über Jahre ein konsistentes Muster: unklare Drittpartner, hohe Auslandsumsätze, schwer überprüfbare Treuhandkonten, aggressive Abwehr von Kritik, Whistleblower-Hinweise, Razzien und Sonderprüfungen. Der EU-Parlamentsbericht beschreibt, dass EY seit 2009 Wirecard prüfte, bis 2018 fast zehn Jahre Mandatsdauer erreicht hatte, und dass Wirecard international hunderte Partner-, Tochter- und assoziierte Strukturen nutzte; zugleich seien einige an der größten Umsatzgenerierung beteiligte Firmen laut FT nicht von EY oder dessen Netzwerk geprüft worden.

Der wichtigste Punkt: EY hätte sich nicht primär auf Managementerklärungen oder von Wirecard organisierte Dokumente verlassen dürfen. Bei solchen Red Flags wären direkte, unabhängige Bestätigungen von Banken, Treuhändern, Kunden, Partnern und lokalen Prüfern entscheidend gewesen. Genau diese fehlende oder zu späte harte Drittverifikation wurde später zum Kern des Zusammenbruchs, als die €1,9 Mrd. Treuhandguthaben nicht bestätigt werden konnten.

Im Nachgang kam auch die deutsche Abschlussprüferaufsicht APAS zu sehr scharfen Feststellungen: EY habe bei Wirecard “grave” und “repeated” Pflichtverletzungen begangen; kritisiert wurden mangelhafte Prüfungsdurchführung, unzureichende Prüfungsberichte und fehlerhafte uneingeschränkte Bestätigungsvermerke.

Schoenen handelstag noch .