JPMORGAN stuft GIVAUDAN AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3600 Franken belassen. Das organische Umsatzwachstum habe die durchschnittliche Markterwartung übertroffen, schrieb Celine Pannuti in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Die Prognose des Duft- und Aromastoffherstellers für die Kosteninflation sei günstiger ausgefallen als befürchtet und spreche daher für womöglich steigende Schätzungen für das Gesamtjahr./rob/bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:20 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:20 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,65 % und einem Kurs von 3.437EUR auf Lang & Schwarz (23. Juli 2026, 12:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 3600

Kursziel alt: 3600

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



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