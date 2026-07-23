Jordanien meldet erneut iranischen Beschuss
Für Sie zusammengefasst
- Iranischer Beschuss trifft weiterhin Jordanien
- Jordanische Luftwaffe fing Raketen und Drohnen ab
- Drei Raketen abgeschossen, eine in unbewohntem Gebiet
Foto: Siarhei - 356130783
AMMAN (dpa-AFX) - Jordanien steht nach eigenen Angaben weiterhin unter iranischem Beschuss. Die jordanische Luftwaffe habe innerhalb von 24 Stunden erneut iranische Raketen und Drohnen abgefangen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Petra unter Berufung auf die jordanischen Streitkräfte. Drei Raketen seien abgeschossen worden, eine vierte sei in einem abgelegenen, unbewohntem Gebiet niedergegangen.
Jordanien beheimatet US-Truppen und Flugzeuge der US-Luftwaffe und ist damit zum möglichen Ziel Irans bei Vergeltungsangriffen in der Region geworden./arj/DP/nas
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