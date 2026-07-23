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    ANALYSE-FLASH

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    Deutsche Bank hebt Ziel für Daimler Truck auf 54 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Bank hebt Daimler Truck Kursziel auf 54
    • Geringere Zölle und stärkerer US-Lkw-Markt
    • 70% Nordamerika-Lkw werden in Mexiko montiert
    ANALYSE-FLASH - Deutsche Bank hebt Ziel für Daimler Truck auf 54 Euro - 'Buy'
    Foto: Bernd Weißbrod - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Daimler Truck nach erhöhten Jahreszielen des Lkw-Herstellers von 50 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Gründe für den aufgehellten Ausblick seien niedrigere Zollkosten sowie ein stärkerer Lkw-Markt in den USA, schrieb Nicolai Kempf in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Da Daimler Truck rund 70 Prozent seiner für Nordamerika bestimmten Lkw in Mexiko montiere, reduzierten höhere US-Wertschöpfungsanteile die für das Unternehmen anfallenden Importzölle erheblich./rob/edh/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 08:35 / CET

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Daimler Truck Holding Aktie

    Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,22 % und einem Kurs von 45,60 auf Tradegate (23. Juli 2026, 12:31 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Daimler Truck Holding Aktie um +8,03 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,84 %.

    Die Marktkapitalisierung von Daimler Truck Holding bezifferte sich zuletzt auf 37,77 Mrd..

    Daimler Truck Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3500 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von -19,57 %/+17,39 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 54 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 54,00, was eine Steigerung von +18,11% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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