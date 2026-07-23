Deutsche Bank hebt Ziel für Daimler Truck auf 54 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Daimler Truck Holding Aktie

Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,22 % und einem Kurs von 45,60 auf Tradegate (23. Juli 2026, 12:31 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Daimler Truck Holding Aktie um +8,03 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,84 %.

Die Marktkapitalisierung von Daimler Truck Holding bezifferte sich zuletzt auf 37,77 Mrd..

Daimler Truck Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3500 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von -19,57 %/+17,39 % bedeutet.