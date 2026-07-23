ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank hebt Ziel für Daimler Truck auf 54 Euro - 'Buy'
- Deutsche Bank hebt Daimler Truck Kursziel auf 54
- Geringere Zölle und stärkerer US-Lkw-Markt
- 70% Nordamerika-Lkw werden in Mexiko montiert
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Daimler Truck nach erhöhten Jahreszielen des Lkw-Herstellers von 50 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Gründe für den aufgehellten Ausblick seien niedrigere Zollkosten sowie ein stärkerer Lkw-Markt in den USA, schrieb Nicolai Kempf in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Da Daimler Truck rund 70 Prozent seiner für Nordamerika bestimmten Lkw in Mexiko montiere, reduzierten höhere US-Wertschöpfungsanteile die für das Unternehmen anfallenden Importzölle erheblich./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 08:35 / CET
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Daimler Truck Holding Aktie
Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,22 % und einem Kurs von 45,60 auf Tradegate (23. Juli 2026, 12:31 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Daimler Truck Holding Aktie um +8,03 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,84 %.
Die Marktkapitalisierung von Daimler Truck Holding bezifferte sich zuletzt auf 37,77 Mrd..
Daimler Truck Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3500 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von -19,57 %/+17,39 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 54 Euro
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Community Beiträge zu Daimler Truck Holding - DTR0CK - DE000DTR0CK8
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https://www.daimlertruck.com/fileadmin/user_upload/dokumente/investoren/hauptversammlungen/2026/Daimler_Truck-IR-HV-2026-Einberufung.pdf
- Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Die Daimler Truck Holding AG erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Bilanzgewinn in Höhe von € 4.406.045.629,93.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, diesen Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:
Ausschüttung einer Dividende in Höhe von € 1,90 je dividendenberechtigte Stückaktie € 1.454.640.758,10
Einstellung in andere Gewinnrücklagen € 2.000.000.000,00
Gewinnvortrag auf neue Rechnung € 951.404.871,83
Bilanzgewinn € 4.406.045.629,93
Der Anspruch auf Auszahlung der Dividende wird am 11. Mai 2026 fällig.
Bei der angegebenen Ausschüttungssumme sind die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses vorhandenen 765.600.399 dividendenberechtigten Stückaktien berücksichtigt. Die Gesellschaft hielt zu diesem Zeitpunkt keine eigenen Aktien.
Da sich bis zum Tag der Hauptversammlung die Anzahl der dividendenberechtigten Stückaktien aufgrund des laufenden Aktienrückkaufprogramms verändern wird, wird in der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Beschlussvorschlag zur Abstimmung gestellt, der voraussichtlich ab dem 5. Mai 2026 auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.daimlertruck.com/hv-2026 abrufbar ist. Dieser Beschlussvorschlag wird unverändert eine Dividende in Höhe von € 1,90 je dividendenberechtigte Stückaktie vorsehen.
Ich staune das die Aktie mit den schlechten Zahlen und den Ölschock im Rücken