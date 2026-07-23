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    AKTIEN IM FOKUS

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    Alphabet schwach - Investitionen werden hinterfragt

    Für Sie zusammengefasst
    • Alphabet-Aktien bleiben nach Quartalszahlen schwach
    • Starke KI-Investitionen erhöhen Margendruck 2026
    • Umsatz wuchs 24 Prozent auf fast 120 Milliarden
    AKTIEN IM FOKUS - Alphabet schwach - Investitionen werden hinterfragt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Den Aktien des Google-Mutterkonzerns Alphabet dürfte am Donnerstag nach den am Vorabend vorgelegten Quartalszahlen eine Erholung weiter schwerfallen. Mit dem Wachstum überzeugte der Internetkonzern, doch abermals hohe Investitionen werden von Anlegern immer stärker hinterfragt.

    An ihr Mitte Mai nach steiler Rally erreichtes Rekordhoch bei rund 409 US-Dollar kommen die Papiere zurzeit nicht heran. Im vorbörslichen US-Handel sank der Kurs der Alphabet-A-Aktien um 3,7 Prozent auf gut 3.290 Dollar. Mit diesem Verlust könnten sie auf den tiefsten Stand sei Mitte April zurückfallen.

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    Der Umsatz der Kalifornier war im vergangenen Quartal im Jahresvergleich um 24 Prozent auf fast 120 Milliarden Dollar gewachsen. Analysten hatten etwas weniger auf dem Zettel. Das Unternehmen will aber noch mehr Geld in den Ausbau der KI-Infrastruktur stecken.

    Marktteilnehmer zweifeln, ob sich die Investitionen auszahlen und sorgen sich vor neuen Konkurrenten, die mithilfe von KI auf Anfragen eher Antworten statt Links liefern wollen und Googles führender Suchmaschine das Leben schwer machen könnten. Doch der Internet-Riese integrierte selbst KI-Funktionen in seine Suchmaschine - und kann das eigene Geschäft dadurch ausbauen.

    Dennoch scheinen die Milliarden-Investitionen in KI im Techsektor zunehmend zur Belastung für die Kurse zu werden. Nicht nur Alphabet, auch andere Tech-Riesen stecken sehr viel Geld in den Ausbau der Infrastruktur für Künstliche Intelligenz (KI). Alphabet rechnet nun für 2026 mit Ausgaben von 195 bis 205 Milliarden Dollar. Die Spanne war erst im Frühjahr von 175 bis 185 auf 180 bis 190 Milliarden angehoben worden.

    Die weiter hochgeschraubten Investitionen reflektierten größtenteils die Bestrebungen des Konzerns, die Kapazitäten schneller hochzufahren, um eine steigende Nachfrage zu bedienen, kommentierte Analyst Doug Anmuth von der US-Bank JPMorgan. Trotz dieser Bemühungen herrsche aber weiterhin ein Angebotsmangel, und Google greife verstärkt auf Kapazitäten von Drittanbietern zurück, um die Lücke zu schließen und seinen Kundenstamm weiter auszubauen. Dies dürfte kurzfristig zu etwas Druck auf die Margen führen, so der Experte.

    Sein Kursziel für die Alphabet A-Aktien senkte Anmuth von 460 auf 420 Dollar, bleibt aber auf "Overweight". Kursrücksetzer sollten Anleger zum Kauf nutzen. Der Umsatz von Alphabet unterstreiche die Stärke im Cloud- und Suchmaschinengeschäft im Zusammenhang mit KI.

    Brad Erickson von der kanadischen Bank RBC merkte an, dass der Umsatz von Alphabet über den Erwartungen liege, die Margen und das Ergebnis je Aktie dagegen leicht darunter. Der freie Barmittelfluss sei erstmals negativ./ajx/bek/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie

    Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,19 % und einem Kurs von 287,8 auf Tradegate (23. Juli 2026, 12:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um -11,87 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,27 %.

    Die Marktkapitalisierung von Alphabet bezifferte sich zuletzt auf 1,69 Bil..

    Alphabet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 427,86USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 405,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 445,00USD was eine Bandbreite von +40,99 %/+54,92 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Alphabet - A14Y6F - US02079K3059

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Folgen der massiv erhöhten Investitionen von Alphabet (CapEx ~195–205 Mrd. für 2026, Quartals-CapEx ~45 Mrd.) und den negativen Free Cashflow, die zu Kursrückgängen führten. Diskutiert wird, ob Ausgaben für KI-Infrastruktur (Gemini, Rechenzentren, Waymo) langfristig Gewinne und Bewertung stützen oder kurzfristig die Aktie belasten; Risiken von Short-/Put-Positionen werden kritisiert.

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    dpa-AFX
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