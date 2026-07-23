ANALYSE-FLASH
Berenberg hebt Ziel für Gea Group auf 74 Euro - 'Buy'
- Berenberg hebt Kursziel für Gea auf 74 Euro an
- Einstufung bleibt Buy trotz übertroffener Zahlen
- Mittelfristig höhere Ziele dürften früher erreichbar sein
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Gea nach vorläufigen Quartalszahlen von 72 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Diese hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Robert-Jan van der Horst in einer Studie am Donnerstag. Höhere mittelfristige Zielvorgaben des Anlagenherstellers seien wahrscheinlicher geworden und dürften zudem zeitlich früher erreicht werden. Das Unternehmen habe diesbezüglich in der Vergangenheit eine Erfolgsbilanz aufzuweisen./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 16:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GEA Group Aktie
Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,96 % und einem Kurs von 63,15 auf Tradegate (23. Juli 2026, 12:32 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GEA Group Aktie um +7,11 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,81 %.
Die Marktkapitalisierung von GEA Group bezifferte sich zuletzt auf 10,28 Mrd..
GEA Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1700 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 71,00Euro. Von den letzten 4 Analysten der GEA Group Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 74,00Euro was eine Bandbreite von +1,19 %/+17,00 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 74 Euro
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