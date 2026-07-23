ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank hebt Ziel für Gea Group auf 71 Euro - 'Buy'
- Deutsche Bank hebt Kursziel Gea auf 71 Euro an
- Einstufung für Gea bleibt auf Buy unverändert
- Positive Q2 Zahlen mit starker Auftragsdynamik
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Gea von 70 auf 71 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die vorläufigen Zahlen des Anlagenbauers für das zweite Quartal seien positiv ausgefallen, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angetrieben worden sei die operative Entwicklung von einer starken Auftragsdynamik, einem unerwartet deutlichen organischen Umsatzwachstum, guten Ergebniskennziffern und einer gestärkten Zuversicht für das zweite Halbjahr./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 08:35 / CET
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GEA Group Aktie
Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,96 % und einem Kurs von 63,15 auf Tradegate (23. Juli 2026, 12:32 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GEA Group Aktie um +7,11 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,81 %.
Die Marktkapitalisierung von GEA Group bezifferte sich zuletzt auf 10,28 Mrd..
GEA Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1700 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 71,00Euro. Von den letzten 4 Analysten der GEA Group Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 74,00Euro was eine Bandbreite von +1,19 %/+17,00 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 71 Euro
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