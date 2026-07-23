DZ Bank hebt fairen Wert für Siemens auf 330 Euro - 'Kaufen'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,61 % und einem Kurs von 269,5 auf Tradegate (23. Juli 2026, 12:26 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um -0,54 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,00 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 216,36 Mrd..

Siemens zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9800 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 291,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 235,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 345,00EUR was eine Bandbreite von -13,04 %/+27,66 % bedeutet.