ANALYSE-FLASH
DZ Bank hebt fairen Wert für Siemens auf 330 Euro - 'Kaufen'
- DZ Bank hebt Fair Value für Siemens auf 330 Euro
- Einstufung auf Kaufen belassen trotz Unsicherheit
- Unklar ob Ausblick für Geschäftsjahr 2025/26 steigt
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Siemens vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 310 auf 330 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Trotz der anhaltenden geopolitischen Unsicherheit dürfte der Technologiekonzern eine erneut gute operative Dynamik verzeichnet haben, schrieb Alexander Hauenstein in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Ob dies ausreiche, bereits jetzt den Ausblick auf das Geschäftsjahr 2025/26 zu erhöhen, sei aber noch unklar. Neue Mittelfristziele seien denkbar./rob/edh/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 08:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 08:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie
Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,61 % und einem Kurs von 269,5 auf Tradegate (23. Juli 2026, 12:26 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um -0,54 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,00 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 216,36 Mrd..
Siemens zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9800 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 291,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 235,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 345,00EUR was eine Bandbreite von -13,04 %/+27,66 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
Kursziel: 330 Euro
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Community Beiträge zu Siemens - 723610 - DE0007236101
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https://defence-network.com/nrw-siemens-production-launch-ce…
ich denke mal die 300 € Marke wird noch genommen Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/look.gif
ja der eine Auftrag ist Pillepalle,