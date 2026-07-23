Bernstein hebt Ziel für Valeo auf 15 Euro - 'Market-Perform'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Valeo Aktie

Die Valeo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,69 % und einem Kurs von 13,76 auf Tradegate (23. Juli 2026, 11:53 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Valeo Aktie um +9,50 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,76 %.

Die Marktkapitalisierung von Valeo bezifferte sich zuletzt auf 3,38 Mrd..

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 22,000EUR was eine Bandbreite von -20,03 %/+59,94 % bedeutet.