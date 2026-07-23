ANALYSE-FLASH
Bernstein hebt Ziel für Valeo auf 15 Euro - 'Market-Perform'
- Bernstein hebt Kursziel Valeo von 13 auf 15 Euro
- Einstufung bleibt Market-Perform trotz Kurszielplus
- Valeo will Absatz mit chinesischen Kunden ausbauen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Valeo nach einer Telefonkonferenz zum ersten Halbjahr von 13 auf 15 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Market-Perform" belassen. Die Franzosen seien zuversichtlich, den Absatz mit chinesischen Kunden intensivieren zu können, schrieb Stephen Reitman in einer Studie am Donnerstag. Damit stehe der Automobilzulieferer in starkem Kontrast zur europäischen Automobilbranche, die von Untergangsstimmung geprägt sei./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 22:10 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 04:10 / UTC
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Valeo Aktie
Die Valeo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,69 % und einem Kurs von 13,76 auf Tradegate (23. Juli 2026, 11:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Valeo Aktie um +9,50 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,76 %.
Die Marktkapitalisierung von Valeo bezifferte sich zuletzt auf 3,38 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 22,000EUR was eine Bandbreite von -20,03 %/+59,94 % bedeutet.