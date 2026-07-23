🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ruf aus SPD nach Preisdeckel für Benzin und Diesel

    Für Sie zusammengefasst
    • SPD fordert Entlastungen für Pendler und Familien
    • SPD will Spritpreisdeckel bei Marktversagen prüfen
    • Dauerhaft bezahlbares Deutschlandticket als Entlastung
    Ruf aus SPD nach Preisdeckel für Benzin und Diesel
    Foto: Emphyrio - pixabay

    BERLIN (dpa-AFX) - Trotz klarer Absage an einen erneuten staatlichen Tankrabatt durch Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche kommen aus der SPD-Bundestagsfraktion Rufe nach Entlastungen für die Pendler. "Wir brauchen einen wirksamen Schutz vor extremen Preisspitzen, wie ihn andere europäische Länder, etwa Luxemburg, längst vormachen", sagte der wirtschaftspolitische Sprecher der Fraktion, Sebastian Roloff, der Deutschen Presse-Agentur in München. In Luxemburg gibt es gesetzlich festgelegte Maximalpreise für Benzin, Diesel und Heizöl.

    "Die erneuten Preissprünge an den Zapfsäulen zeigen: Der Spritmarkt funktioniert nicht mehr so, wie ein funktionierender Wettbewerb funktionieren sollte", betonte Roloff, der auch SPD-Landesvorsitzender in Bayern ist. Dass die Preise nach oben oft innerhalb weniger Stunden reagierten, nach unten aber deutlich träger seien, lasse sich den Menschen immer schwerer erklären. "Das ist ein deutliches Indiz für Marktversagen."

    SPD-Fraktionsvize Armand Zorn machte im Gespräch mit RTL und ntv deutlich: "Auch wenn die Ministerin da zurückhaltend ist, will ich deutlich sagen, dass für uns ein Spritpreisdeckel nach wie vor infrage kommt." Da wo der Markt nicht funktioniere, könne der Staat eingreifen.

    Weitere Forderung: Bezahlbares Deutschlandticket

    Um die Pendler im Land zu entlasten, forderte Roloff auch ein dauerhaft bezahlbares Deutschlandticket. "Mobilität ist Teil der Daseinsvorsorge", sagte er. Gerade in Flächenländern wie Bayern würden die Menschen mit voller Wucht von den hohen Preisen getroffen. Millionen Beschäftigte, Familien und Handwerksbetriebe seien auf das Auto angewiesen, "weil der öffentliche Nahverkehr vielerorts keine echte Alternative ist. Wer mobil sein muss, darf nicht zum Spielball eines Marktes werden, der offensichtlich nicht richtig funktioniert."

    Reiche: Keine Spielräume im Bundeshaushalt für Entlastungen

    Die Spritpreise in Deutschland sind in jüngster Zeit stark gestiegen. Vor allem Superbenzin liegt nur noch wenige Cent unter seinem Rekordhoch aus dem März 2022. Reiche (CDU) hatte unter Verweis auf die knappe Haushaltslage nochmalige staatliche Entlastungen vorerst abgelehnt: "Wir haben mit der Spritpreisbremse ein sehr, sehr teures Instrument eingesetzt. Das hat uns viele Milliarden Euro gekostet. Diese sind momentan im Bundeshaushalt auch nicht zur Verfügung." Sollten die Preise weiter deutlich steigen, könne man zwar über Maßnahmen sprechen. "Aber sie sind jetzt nicht geplant."/had/DP/nas





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Ruf aus SPD nach Preisdeckel für Benzin und Diesel Trotz klarer Absage an einen erneuten staatlichen Tankrabatt durch Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche kommen aus der SPD-Bundestagsfraktion Rufe nach Entlastungen für die Pendler. "Wir brauchen einen wirksamen Schutz vor extremen …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     