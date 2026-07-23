JPMORGAN stuft Traton auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Traton nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die Profitabilität des Lkw-Herstellers habe sich verbessert, schrieb Jose M Asumendi in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Nach wie vor strebe das Unternehmen ein stärkeres zweites Halbjahr an gegenüber dem ersten. Das dritte Quartal dürfte schwächer ausfallen, gefolgt von einem starken Schlussquartal./rob/bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:45 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:45 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TRATON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,43 % und einem Kurs von 39,92EUR auf Tradegate (23. Juli 2026, 12:38 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose M Asumendi

Analysiertes Unternehmen: Traton

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 30

Kursziel alt: 30

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

