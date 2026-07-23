JPMORGAN stuft EASYJET auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Easyjet nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 360 Pence belassen. Diese hätten die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Harry J Gowers in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Zur sommerlichen Hochsaison sei die Dynamik bei den Buchungen stark. Es brauche allerdings noch immer preisliche Anreize durch den Billigflieger./rob/bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:38 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:40 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,85 % und einem Kurs von 7,216EUR auf Tradegate (23. Juli 2026, 11:56 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Harry J Gowers

Analysiertes Unternehmen: EASYJET

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 3,6

Kursziel alt: 3,6

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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