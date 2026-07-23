JPMORGAN stuft BNP PARIBAS auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BNP Paribas nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Im Segment Globale Märkte habe sich die französische Großbank gut geschlagen, schrieb Delphine Lee in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Höhere Einnahmen hätten höhere Kosten mehr als ausgeglichen. Auch im Privatkundengeschäft in der Eurozone habe das Geldhaus gut abgeschnitten./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:36 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:55 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:36 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:55 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,52 % und einem Kurs von 104,8EUR auf Tradegate (23. Juli 2026, 12:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Delphine Lee
Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 110
Kursziel alt: 110
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Delphine Lee
Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 110
Kursziel alt: 110
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