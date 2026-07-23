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    AKTIE IM FOKUS

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    Sartorius nach Quartalsbericht wieder abwärts

    Für Sie zusammengefasst
    • Sartorius erleidet Kursrückgang nach Danaher-Schock
    • Quartalszahlen konnten Erholung nicht stützen
    • Umsatzentwicklung leicht unter Analystenerwartungen
    AKTIE IM FOKUS - Sartorius nach Quartalsbericht wieder abwärts
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Den Kursschock wegen einer enttäuschenden Entwicklung des US-Konkurrenten Danaher können die Anleger von Sartorius am Donnerstag noch nicht verdauen. Der Erholungsversuch vom Vortag erwies sich nach dem Quartalsbericht des Laborausrüsters als Strohfeuer. Mit einem Abschlag von 3,3 Prozent auf 214,30 Euro näherte sich der Kurs dem Dienstagstief. Das Jahresminus liegt nun wieder bei mehr als 13 Prozent. Der MDax der mittelgroßen Werte gab am Donnerstag leicht nach.

    Sartorius legte Zahlen für das zweite Quartal vor, die den Aktienkurs nicht beleben konnten. Sie seien wegen Zollrückerstattungen etwas unübersichtlich ausgefallen, schrieb der Experte Charles Weston von der kanadischen Bank RBC.

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    Laut Matthew Weston von der Bank UBS blieb die Umsatzentwicklung etwas unter den Erwartungen zurück. Bezüglich der Jahreszielspanne erwähnte er einen Hinweis des Unternehmens, dass der Umsatz im Mittelpunkt und damit leicht unter dem Analystenkonsens liegen könnte.

    Am Dienstag waren die Sartorius-Aktien bis auf 208 Euro eingebrochen, weil Danaher seine Anleger mit seiner operativen Entwicklung vor allem im Bioprocessing-Geschäft geschockt hatte. In dieser Hinsicht habe Sartorius etwas beruhigt, schrieb der UBS-Analyst Weston. Die Probleme von Wettbewerbern in diesem Bereich wirkten nun eher wie ein eher "isoliertes Problem" dieser Unternehmen./tih/la/jha/

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Danaher Aktie

    Die Danaher Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,46 % und einem Kurs von 159,3 auf Tradegate (23. Juli 2026, 12:37 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Danaher Aktie um -9,74 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,09 %.

    Die Marktkapitalisierung von Danaher bezifferte sich zuletzt auf 112,75 Mrd..

    Danaher zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8400 %.





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