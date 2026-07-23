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    ROUNDUP/Hohe Nachfrage dank Vorzieheffekten

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    Fuchs erhöht Prognose

    Für Sie zusammengefasst
    • Fuchs erhöht Ebit-Prognose auf 460 bis 480 Mio
    • Operatives Ergebnis Q2 steigt auf 135 Mio Euro
    • Umsatzprognose bleibt deutlich über 3,7 Mrd
    ROUNDUP/Hohe Nachfrage dank Vorzieheffekten - Fuchs erhöht Prognose
    Foto: FUCHS PETROLUB

    MANNHEIM (dpa-AFX) - Der Schmierstoffhersteller Fuchs hat nach einem starken zweiten Quartal infolge einer hohen Nachfrage nach seinen Produkten die Prognose erhöht. Beim Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) rechnet der im MDax notierte Konzern jetzt mit einem Anstieg auf 460 bis 480 Millionen Euro. Bisher hatte Fuchs mit 450 Millionen gerechnet.

    An der Börse kamen die erhöhte Gewinnprognose und die Eckdaten zum zweiten Quartal gut an. Die Fuchs-Vorzugsaktie legte um rund zwei Prozent auf 40,28 Euro zu und gehörte damit am Donnerstagmittag zu den stärksten Titeln im MDax. Das Papier näherte sich zudem wieder seinem Ende April erreichten Jahreshoch.

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    Im zweiten Quartal zog das operative Ergebnis um etwas mehr als ein Drittel auf 135 Millionen Euro an, wie das Unternehmen am Mittwochabend mitteilte. Dabei profitierte der Schmierstoffhersteller unter anderem von einer starken Absatzentwicklung. Diese ging auch auf Vorzieheffekte infolge des Konflikts im Nahen Osten und eingeschränkte Lieferfähigkeit einzelner Marktbegleiter zurück.

    "Für das zweite Halbjahr wird zwar inflationsbedingt mit einer Fortsetzung des Umsatzwachstums gegenüber dem Vorjahr gerechnet", hieß es. Gleichzeitig gehe das Unternehmen aber davon aus, dass sich die Vorzieheffekte des zweiten Quartals absatzmindernd auswirken und die Rohstoffpreissteigerungen sich auf die Margen auswirken werden.

    Die Umsatzprognose bleibe unverändert bei deutlich mehr als 3,7 Milliarden Euro. 2025 hatte Fuchs knapp 3,6 Milliarden umgesetzt. Die detaillierten Quartalszahlen will Fuchs am 31. Juli vorlegen./zb/jha/

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur FUCHS Pref Aktie

    Die FUCHS Pref Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 31.915 auf Ariva Indikation (23. Juli 2026, 12:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der FUCHS Pref Aktie um +3,20 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,26 %.

    Die Marktkapitalisierung von FUCHS Pref bezifferte sich zuletzt auf 2,63 Mrd..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,20EUR. Von den letzten 5 Analysten der FUCHS Pref Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 48,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 51,00EUR was eine Bandbreite von +19,23 %/+26,68 % bedeutet.





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