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    Harter Wettbewerb und Materialkosten

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    Jungheinrich senkt Gewinnausblick

    Für Sie zusammengefasst
    • Gewinnprognose gedämpft durch Wettbewerb und Material
    • Streikfolgen im Werk Lüneburg belasten Ergebnis
    • Prognose 2026 EBIT 340–400 Mio und Aktienkurs fällt
    Harter Wettbewerb und Materialkosten - Jungheinrich senkt Gewinnausblick
    Foto: Markus Scholz - picture alliance/dpa

    HAMBURG (dpa-AFX) - Intensiver Wettbewerb und die Entwicklung der Materialkosten stimmen den Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich vorsichtiger für die Gewinnentwicklung im laufenden Jahr. Hinzu kämen Nachwirkungen des im Februar beendeten Streiks im Werk Lüneburg. Eine 2026 wohl etwas bessere Umsatzentwicklung als bisher geplant kann das nicht kompensieren. Der Aktienkurs sackte um mehr als 6 Prozent ab.

    Wegen der zahlreichen Belastungen erwartet die Unternehmensführung laut einer Mitteilung vom Donnerstag 2026 nun ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern von 340 bis 400 Millionen Euro, statt bisher 380 bis 450 Millionen. Die mittlere Erwartung von Analysten liegt indes bereits nahe am unteren Ende der Spanne. Die entsprechende operative Gewinnmarge dürfte der neuen Prognose zufolge 6,2 bis 7,0 Prozent erreichen, hieß es weiter vom Unternehmen. Zuvor waren 7,2 bis 8,0 Prozent avisiert worden.

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    Etwas zuversichtlich blickt Jungheinrich "infolge intensiver Vertriebsaktivitäten" auf Umsatz und Bestellungen. Der Auftragseingang dürfte 2026 zwischen 5,5 und 6,1 Milliarden Euro liegen und der Umsatz 5,3 bis 5,9 Milliarden Euro erreichen. Bisher hatten 5,4 bis 6,0 Milliarden sowie 5,2 bis 5,8 Milliarden im Plan gestanden./mis/jha/

    Jungheinrich

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    ISIN:DE0006219934WKN:621993
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jungheinrich Aktie

    Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,40 % und einem Kurs von 23,82 auf Tradegate (23. Juli 2026, 12:46 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jungheinrich Aktie um +3,01 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,93 %.

    Die Marktkapitalisierung von Jungheinrich bezifferte sich zuletzt auf 1,14 Mrd..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 48,00EUR was eine Bandbreite von +38,77 %/+101,85 % bedeutet.





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