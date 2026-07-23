ANALYSE-FLASH
JPMorgan senkt Ziel für Tesla auf 445 Dollar - 'Neutral'
- JPMorgan senkt Teslas Kursziel von 475 auf 445
- Einstufung bleibt Neutral trotz Kurszielabsenkung
- Investitionen drücken Marge, Robotaxi kann stützen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tesla nach Zahlen zum zweiten Quartal von 475 auf 445 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Wegen hoher Investitionen habe die Marge des Elektroautoherstellers die Erwartungen deutlich verfehlt, schrieb Rajat Gupta am Donnerstag. Unterstützung könne der Aktienkurs indes vom Vorankommen beim Robotaxi erhalten./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 03:40 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 03:41 / EDT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,80 % und einem Kurs von 308,7 auf Tradegate (23. Juli 2026, 12:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -12,04 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,67 %.
Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,14 Bil..
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 462,00US-Dollar. Von den letzten 5 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen, 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 385,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 500,00US-Dollar was eine Bandbreite von +26,73 %/+64,58 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 445 US-Dollar
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Community Beiträge zu Tesla - A1CX3T - US88160R1014
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.
Tesla ist halt nicht schlechter, aber auch nicht besser als die anderen Hersteller. Warum da immer noch ein Bewertungsaufschlag bezahlt wird?
FSD14.3 bremst auf der linken Highwayspur von 110 auf 22
km/h: