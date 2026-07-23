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    ANALYSE-FLASH

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    JPMorgan senkt Ziel für Tesla auf 445 Dollar - 'Neutral'

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan senkt Teslas Kursziel von 475 auf 445
    • Einstufung bleibt Neutral trotz Kurszielabsenkung
    • Investitionen drücken Marge, Robotaxi kann stützen
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan senkt Ziel für Tesla auf 445 Dollar - 'Neutral'
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tesla nach Zahlen zum zweiten Quartal von 475 auf 445 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Wegen hoher Investitionen habe die Marge des Elektroautoherstellers die Erwartungen deutlich verfehlt, schrieb Rajat Gupta am Donnerstag. Unterstützung könne der Aktienkurs indes vom Vorankommen beim Robotaxi erhalten./rob/bek/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 03:40 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 03:41 / EDT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,80 % und einem Kurs von 308,7 auf Tradegate (23. Juli 2026, 12:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -12,04 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,67 %.

    Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,14 Bil..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 462,00US-Dollar. Von den letzten 5 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen, 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 385,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 500,00US-Dollar was eine Bandbreite von +26,73 %/+64,58 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 445 US-Dollar

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 445,00$, was eine Steigerung von +28,59% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Tesla. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die schwachen Quartalszahlen und deren Folgen für Kurs und Bewertung. Diskutiert werden ein verfehltes EPS, ein nachbörslicher Kursrückgang (~4%) und Erwartung weiterer Verluste (Puts profitieren), zu hohe Marktkapitalisierung bei geringen Gewinnen, niedrige Margen durch aggressive Preisgestaltung, schwache Speicherprofitabilität (41% kWh vs 13% Umsatz) sowie negativer Free Cashflow; Analystenkonferenz steht an.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

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    dpa-AFX
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