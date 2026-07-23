Das unterschätzte Barometer der Industrienachfrage

Während Gold die Schlagzeilen dominiert, liefert ein kaum beachtetes Halbmetall das ehrlichere Bild der realwirtschaftlichen Nachfrage. Der Antimonmarkt ist 2026 in zwei Preiswelten zerfallen – und genau in dieser Spreizung liegt die Information.

Wer Rohstoffmärkte als Frühindikator liest, schaut auf Kupfer, Öl oder die Gold-Silber-Ratio. Antimon steht selten auf dieser Liste – zu Unrecht: Kaum ein Metall hängt so unmittelbar an industrieller Endnachfrage, und kaum eines zeigt so schonungslos, was politische Eingriffe mit einem Preissignal anstellen.

Ein Metall, zwei Preise

Der Befund vom 22. Juli 2026: Chinesisches Antimon der Qualität 99,65 % notierte laut Shanghai Metals Market bei rund 11.480 US-Dollar je Tonne. Europäisches Material derselben Spezifikation: 23.000 US-Dollar. In den USA wurden 14 US-Dollar je Pfund gezahlt – knapp 31.000 US-Dollar je Tonne.

Zwischen chinesischem Binnenmarkt und westlichen Abnehmern liegt damit ein Aufschlag von über 100 Prozent. Das ist kein Transport- oder Qualitätsunterschied, das ist der Preis von Reibung.

Hinzu kommt die Dynamik: Im Juni lag der chinesische Referenzpreis noch bei rund 19.560 US-Dollar, Anfang Juli bei 15.940; der europäische kam von 26.500 US-Dollar. Beide Benchmarks fallen den zweiten Monat in Folge. Zur Einordnung: Vor den Exportkontrollen bewegte sich Antimon jahrelang zwischen 15.000 und 18.000 US-Dollar, 2024 schoss der Preis dann von rund 13.000 auf 38.000 US-Dollar – fast 200 Prozent in einem Jahr.

Der chinesische Preis notiert heute also unterhalb des historischen Normalniveaus, der europäische deutlich darüber. Dieser Riss ist die eigentliche Nachricht.

Warum Antimon ein besonders sauberes Nachfragesignal liefert

Antimon (Sb) ist ein Halbmetall ohne monetäre Funktion, ohne nennenswerte ETF-Nachfrage und ohne liquiden Terminmarkt. Es gibt kaum Investmentnachfrage, die den Preis von der physischen Realität entkoppeln könnte. Wer Antimon kauft, verarbeitet es.

Die Nachfrage verteilt sich auf vier industrielle Blöcke:

Flammschutzmittel: Antimontrioxid ist der wichtigste Synergist in halogenierten Flammschutzsystemen – für Kunststoffe, Textilien, Kabel, Elektronikgehäuse und Baumaterialien. Größter Einzelverbrauch und direkt gekoppelt an Bau-, Elektronik- und Automobilkonjunktur.

Antimontrioxid ist der wichtigste Synergist in halogenierten Flammschutzsystemen – für Kunststoffe, Textilien, Kabel, Elektronikgehäuse und Baumaterialien. Größter Einzelverbrauch und direkt gekoppelt an Bau-, Elektronik- und Automobilkonjunktur. Blei-Säure-Batterien: Als Härtungslegierung in Bleigittern, klassisch in Starterbatterien und im Ersatzteilmarkt.

Als Härtungslegierung in Bleigittern, klassisch in Starterbatterien und im Ersatzteilmarkt. Spezialglas und Photovoltaik: Als Läutermittel in eisenarmem Solar-Deckglas – mengenmäßig klein, aber das am schnellsten wachsende zivile Segment.

Als Läutermittel in eisenarmem Solar-Deckglas – mengenmäßig klein, aber das am schnellsten wachsende zivile Segment. Halbleiter, Infrarotoptik, Munition: Geringe Tonnage, hoher Wert je Kilogramm, hohe strategische Relevanz.

Diese Struktur macht Antimon zum Querschnittsindikator: Bau, Automobil, Elektronik, Solar und Rüstung in einem einzigen Preis.

Genau das ist derzeit teilweise der Fall: In Europa registrierten Marktbeobachter im ersten Quartal 2026 eine spürbar schwächere Abnahme aus Flammschutz, Blei-Säure-Batterien und Speziallegierungen, begleitet von reichlicher Importverfügbarkeit aus China und Zentralasien. Das ist das Barometer, das spricht.

Der Taktgeber sitzt allerdings in Peking

Die Einschränkung ist wesentlich: Antimon ist derzeit weniger ein reiner Nachfrageindikator als ein Politikindikator. China verantwortet rund die Hälfte der weltweiten Minenproduktion und einen noch höheren Anteil der Verhüttung.

Die Chronologie erklärt die Preisspreizung besser als jede Angebots-Nachfrage-Bilanz:

September 2024: Exportkontrollen für Antimonerz, -metall und -oxid treten in Kraft.

Exportkontrollen für Antimonerz, -metall und -oxid treten in Kraft. Dezember 2024: Exporte in die USA werden faktisch untersagt – der Preis erreicht sein Rekordniveau.

Exporte in die USA werden faktisch untersagt – der Preis erreicht sein Rekordniveau. November 2025: Peking setzt das Verbot im Zuge der handelspolitischen Entspannung aus, befristet bis zum 27. November 2026. Das Verbot für militärische Endnutzer bleibt ausdrücklich bestehen.

Peking setzt das Verbot im Zuge der handelspolitischen Entspannung aus, befristet bis zum 27. November 2026. Das Verbot für militärische Endnutzer bleibt ausdrücklich bestehen. Dezember 2025: Für den Zeitraum 2026/27 veröffentlicht das Handelsministerium eine Positivliste. Für Antimon sind lediglich elf Unternehmen exportberechtigt.

Aus einem Embargo ist ein Verwaltungsverfahren geworden. Das Instrument ist nicht mehr die Verweigerung, sondern die Verzögerung: Genehmigungen ziehen sich über Wochen, und wer nicht auf der Liste steht, kauft teurer auf dem Sekundärmarkt.

Der Aufschlag von rund 11.500 US-Dollar zwischen China und Europa ist nichts anderes als der monetarisierte Wert dieser Unsicherheit.

Die westliche Angebotsantwort nimmt Form an

Die Preisspitze 2024/25 hat getan, was Preisspitzen tun: Kapital in Explorations- und Entwicklungsprojekte gelenkt. Neu ist, dass 2026 erstmals Produktion daraus wird.

Am weitesten ist Larvotto Resources (ASX: LRV) mit dem Antimon-Gold-Projekt Hillgrove in New South Wales. Geplant sind rund 5.400 Tonnen Antimon jährlich – etwa sieben Prozent der Weltproduktion. Der Untertagebau bei Metz hat begonnen, Erz wird für das Commissioning bereitgestellt, das Unternehmen peilt die Inbetriebnahme im laufenden Halbjahr an. Die ersten sieben Produktionsjahre sind über ein Abnahmeabkommen mit dem Handelshaus Wogen Resources abgesichert; ein Übernahmeangebot von United States Antimony wies der Verwaltungsrat im vergangenen Jahr zurück.

In den USA soll das Stibnite-Gold-Projekt von Perpetua Resources (Nasdaq: PPTA) in Idaho in den ersten sechs Produktionsjahren rund 35 Prozent der amerikanischen Antimonnachfrage decken. Weitere Projekte, etwa Antimony Canyon in Nevada, befinden sich in früheren Stadien.

Eine Stufe früher im Entwicklungszyklus, dafür mit einem klaren strategischen Profil, steht Antimony Resources (CSE: ATMY; OTCQB: ATMYF; FWB: K8J0) mit dem Projekt Bald Hill im südlichen New Brunswick. Das Unternehmen ist einer der wenigen Titel, die ausschließlich auf Antimon ausgerichtet sind – bei den meisten nordamerikanischen Vergleichswerten fällt das Metall als Nebenprodukt einer Goldlagerstätte an. Seit Beginn des Bohrprogramms im April 2025 wurden nach Unternehmensangaben 77 Bohrlöcher mit mehr als 25.000 Bohrmetern niedergebracht; das Konzessionsgebiet umfasst inzwischen rund 37 Quadratkilometer. Im Mai meldete ATMY einen Bohrabschnitt mit 26,9 Prozent Antimon – ein Wert, der auch im internationalen Vergleich am oberen Ende liegt. Ein technischer Bericht nach NI 43-101 mit Stichtag 2. März 2026 liegt vor, die laufende Kampagne über rund 19.000 Bohrmeter zielt auf die Erweiterung der Mineralisierung vor einem für Ende 2026 geplanten Genehmigungsantrag.

Einzuordnen ist das nüchtern: Bald Hill ist kein Produzent und wird auf Jahre keiner sein. Bei Projekten dieser Reifestufe entscheidet weniger der Spotpreis als die Frage, ob Gehalt, Infrastrukturlage und Genehmigungsfortschritt auch bei normalisierten Preisen finanzierbar bleiben. Die Aufnahme von Antimon in die Mineralstrategie New Brunswicks ist dabei ein Aktivposten – eine Ressourcenschätzung ersetzt sie nicht.

Der Engpass verschiebt sich damit von der Mine zur Weiterverarbeitung. Konzentrat ist nicht Metall, und die Raffineriekapazität außerhalb Chinas bleibt dünn – Larvotto führt nach eigenen Angaben Gespräche über den Aufbau von Midstream-Kapazität. Ein Händler brachte es im Frühjahr auf den Punkt: Versorgungssicherheit wollen alle, aber Antimon lässt sich nicht über Nacht hochfahren.

Was sich daraus ableiten lässt

Für die aktuelle Korrektur gibt es drei plausible Lesarten, und die Preisdaten allein entscheiden nicht zwischen ihnen: echte Entspannung im Lizenzregime, konjunkturelle Nachfrageschwäche in den Verbrauchssektoren, oder schlicht eine technische Bereinigung nach der Übertreibung von 2024/25. Vermutlich wirkt alles drei gleichzeitig.

Drei Punkte sind für Rohstoffanleger dennoch belastbar:

Erstens bleibt Antimon ein Kontrapunkt zu Gold. Gold preist Zins-, Währungs- und Vertrauensrisiken, Antimon preist Aufträge. Wer Infrastruktur- oder Technologiezyklen einschätzen will, bekommt hier ein Signal, das keine Notenbankpolitik überlagert.

Zweitens ist der 27. November 2026 der Termin, der im Kalender stehen sollte. An diesem Tag läuft die chinesische Aussetzung aus. Der Markt sollte Optionalität einpreisen, nicht Gewissheit – die rechtliche Grundlage der Kontrollen ist zu keinem Zeitpunkt entfallen, sie ruht lediglich.

Drittens hat sich die Selektionslogik im Sektor verschoben. 2024 und 2025 trug jede Antimon-Story, weil der Preis trug. In einem korrigierenden Markt entscheiden Finanzierung, Abnahmeverträge, Genehmigungsstatus und Nähe zur tatsächlichen Produktion. Explorationsgeschichten ohne Zeitplan verlieren in diesem Umfeld überproportional.

Antimon bleibt, was es immer war: ein kleiner, illiquider, politisch aufgeladener Markt – und genau deshalb ein Frühindikator, der neben Gold und Öl auf den Bildschirm gehört.







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