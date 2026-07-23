BERNSTEIN RESEARCH stuft Traton auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für die Aktie des Nutzfahrzeugherstellers Traton auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Harry Martin merkte in einer Analyse vom Donnerstag an, dass die Konsensschätzungen bereits über dem Mittelwert des neuen, vom Unternehmen ans obere Ende der Zielspannen eingegrenzten Ausblicks lägen./rob/ajx/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 06:49 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 06:49 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 06:49 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 06:49 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die TRATON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,87 % und einem Kurs von 40,08EUR auf Tradegate (23. Juli 2026, 12:56 Uhr) gehandelt.
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