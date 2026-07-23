Silberpreis stürzt ab -1,66 % auf 58,73 USD

-1,66 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,64 % 1 Monat -4,41 % 3 Monate -23,14 % 1 Jahr +52,25 %

Abverkauf am Silbermarkt:in 24 Stunden, aktueller Kurs 58,73. Investoren ziehen Kapital ab.

Ein Rückblick: Wer vor 5 Jahren 5.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 25,04266USD. Heute, bei 58,73USD, wäre daraus ein Vermögen von 11.726,2USD geworden – ein Plus von +134,52 %.

Informationen zu Silber

Über Jahrhunderte war Silber Zahlungsmittel und Wertanlage. Heute beeinflussen industrielle Innovationen, Minenproduktion und geopolitische Entwicklungen den Preis. Anleger sehen Silber zunehmend als nachhaltige Beimischung.