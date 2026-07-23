LPKF Laser & Electronics Aktie sinkt rapide - 23.07.2026

Am heutigen Handelstag musste die LPKF Laser & Electronics Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -10,65 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,90 %, geht es heute bei der LPKF Laser & Electronics Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

LPKF Laser & Electronics entwickelt laserbasierte Systeme für die Leiterplatten-, Halbleiter- und Mikromaterialbearbeitung. Kernprodukte: Laser-Direktstrukturierung, Schneid- und Bohranlagen, LDS- und Glasbearbeitungssysteme. Nischenplayer mit Technologiefokus, global aktiv. Wichtige Wettbewerber: Trumpf, Jenoptik, Han’s Laser. USP: hohe Präzision, patentierte LDS-Technologie, Spezialisierung auf High-End-Mikrobearbeitung.

Obwohl die LPKF Laser & Electronics Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +4,66 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die LPKF Laser & Electronics Aktie damit um -16,57 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -48,63 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von LPKF Laser & Electronics +200,62 % gewonnen.

Während LPKF Laser & Electronics deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,88 %.

LPKF Laser & Electronics Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -16,57 % 1 Monat -48,63 % 3 Monate +4,66 % 1 Jahr +96,27 %

Informationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie

Stand: 23.07.2026, 13:00 Uhr

Es gibt 24 Mio. LPKF Laser & Electronics Aktien. Damit ist das Unternehmen 367,45 Mio.EUR € wert.

LPKF navigiert durch ein herausforderndes erstes Halbjahr 2026, treibt zugleich Transformation, Effizienzprogramme und Wachstum im Zukunftsfeld Advanced Packaging voran.

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EQS-News: LPKF Laser & Electronics SE / Key word(s): Half Year Report Correction of a release from 23/07/2026, 08:00 CET/CEST - LPKF Presents Half-Year Financial Report 23.07.2026 / 12:16 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Applied Materials, KLA Corporation und Co.

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,52 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +0,41 %. Jenoptik notiert im Minus, mit -0,85 %.

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Ob die LPKF Laser & Electronics Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur LPKF Laser & Electronics Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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