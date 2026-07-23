Graycliff mobilisiert Bohrgerät zum Goldprojekt Shakespeare für weitere metallurgische Untersuchungen und zur Erweiterung der Goldzone

TORONTO, ON – 23. Juli 2026 / IRW-Press / Graycliff Exploration Limited („Graycliff“ oder das „Unternehmen“) (CSE: GRAY) (OTCQB: GRYCF) (FWB: GE0) freut sich bekannt zu geben, dass die Erkundungsbohrungen auf seinem zu 100 % in Eigenbesitz befindlichen Goldprojekt Shakespeare in der Nähe von Sudbury (Ontario) aufgenommen wurden. Dies ist das erste Mal seit dem 1. Quartal 2023, dass das Unternehmen aktiv Bohrungen auf Shakespeare absolviert, und die Kampagne baut direkt auf den zuvor veröffentlichten metallurgischen Analyseergebnissen auf.

Die Bohrarbeiten sind derzeit an einem Kernbohrloch mit großem Durchmesser (HQ) im Gange, das unmittelbar hinter Bohrloch A angesetzt ist – dem ersten metallurgischen Testbohrloch, das eine extrem hochgradige Goldmineralisierung durchteufte: 454,34 g/t Gold auf 7,0 m (entspricht 13,25 Unzen Gold pro Tonne). Mit dem neuen, vierten metallurgischen Bohrloch soll der Bereich direkt unterhalb von Bohrloch A erprobt werden, sodass weiteres repräsentatives Kernmaterial für erste Untersuchungen zu Mineralogie, Extraktion und Konzentration der Goldmineralisierung gewonnen werden kann.

Die neu aufgenommenen Bohrungen knüpfen an die bedeutenden Ergebnisse der jüngsten metallurgischen Kernanalysen und umfassenden historischen Arbeiten an:

- Hochgradiger metallurgischer Bohrabschnitt: 454,34 g/t Gold auf 7,0 m ab einer Tiefe von 123 Metern, einschließlich eines extrem hochgradigen Teilabschnitts von 1,0 m mit 3.030 g/t Gold.

- Bedeutende historische Bohrungen: Im Zuge von vier früheren Bohrphasen (61 Bohrlöcher über mehr als 12.500 m) durchteuften 62 % der niedergebrachten Bohrlöcher eine Goldmineralisierung, wobei rund 40 % dieser Löcher sichtbares Gold aufwiesen.

Sobald dieses metallurgische Bohrloch abgeschlossen ist, wird Graycliff mit dem Bohrgerät umgehend zur Erprobung vorrangiger Ziele übergehen, um die Hauptgoldzone weiter zu definieren und auszuweiten.

„Nachdem die erste Tranche unserer LIFE-Finanzierung abgeschlossen ist, freuen wir uns sehr, dass bei Shakespeare nun wieder Bohrungen durchgeführt werden. Angesichts jüngster Analyseergebnisse von 3.030 g/t Gold auf 1,0 m ist die Stärke des Mineralisierungssystems hier unbestreitbar“, so Chairman James Macintosh. „Mit weniger als 19 Millionen ausstehenden und ausgegebenen Aktien, einer Marktkapitalisierung von 6 Millionen $ und einem finanzierten Explorationsprogramm bietet Graycliff unserer Meinung nach ein außergewöhnliches Wertpotenzial. Wir sind der Auffassung, dass der Markt uns auch endlich Beachtung schenkt, wie die jüngsten unabhängigen Berichte Dritter zeigen, in denen unser Projekt, unser Team und die hochgradige Mineralisierung vor dem Hintergrund des aktuell starken Goldpreisumfelds hervorgehoben werden.“