Die CoreWeave-Aktie hat gelitten – doch das könnte sich jetzt ändern

Zwar senkte die Bank ihr Kursziel von 131 auf 126 US-Dollar. Ausgehend von einem Kurs von 85 US-Dollar entspricht dies jedoch weiterhin einem möglichen Aufwärtspotenzial von 48 Prozent.

Nach einem monatelangen Ausverkauf könnte die CoreWeave-Aktie vor einem Comeback stehen. Truist Securities hat die Papiere des Cloud-Infrastruktur-Spezialisten von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und sieht nach dem jüngsten Kursrückgang ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Analyst Arvind Ramnani begründet seinen Optimismus vor allem mit drei Faktoren. Die zunehmende Nutzung offener KI-Modelle und der Aufbau sogenannter souveräner KI-Infrastrukturen könnten die Nachfrage nach Rechenkapazitäten auf eine breitere Basis stellen. Gleichzeitig werde CoreWeave trotz seiner führenden Marktposition mit einem deutlichen Abschlag gegenüber anderen spezialisierten KI-Cloud-Anbietern gehandelt.

Zusätzlich sieht Truist Spielraum für höhere Margen. Sollte sich herausstellen, dass die derzeit angesetzten Abschreibungszeiträume von sechs Jahren für GPUs konservativ kalkuliert sind, könnte dies die Profitabilität des Unternehmens zusätzlich stützen.

Schulden und Meta-Konkurrenz belasten die Aktie

Die optimistische Einschätzung kommt nach einem heftigen Kursrutsch. In den vergangenen drei Monaten verlor die CoreWeave-Aktie rund 28 Prozent und notiert damit etwa 41 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 153,20 US-Dollar.

Ein zentraler Belastungsfaktor ist die hohe Verschuldung. CoreWeave hatte Anfang Mai berichtet, dass sich der Zinsaufwand im ersten Quartal mehr als verdoppelt habe. Anleger sorgen sich deshalb zunehmend um die langfristige Tragfähigkeit des kapitalintensiven Geschäftsmodells.

Zusätzlichen Druck brachte im Juli die Ankündigung von Meta, überschüssige KI-Rechenkapazitäten künftig an externe Entwickler zu verkaufen. Damit könnte der Technologiekonzern in direkte Konkurrenz zu CoreWeave treten – obwohl Meta selbst zu den Kunden des Cloud-Anbieters gehört.

Truist hält die Gefahr allerdings für beherrschbar. Ramnani geht davon aus, dass Meta bestehende Verträge und Konditionen zunächst beibehalten dürfte. Sollte der Konzern seine Kapazitäten später nicht verlängern, könnten nach Einschätzung des Analysten andere Unternehmenskunden die frei werdende Rechenleistung übernehmen.

Wall Street bleibt bullish: Mehrheit der Analysten setzt auf CoreWeave

Mit seiner Kaufempfehlung liegt Truist auf Linie mit der Mehrheit der Wall Street. Von 38 Analysten, die CoreWeave beobachten, stufen 24 die Aktie laut LSEG mit "Buy" oder "Strong Buy" ein.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





Achtung, Korrektur! 5 Werte vor dem Abgrund Jetzt Report kostenlos herunterladen!