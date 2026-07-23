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    ROUNDUP

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    Aktienhandel treibt Großbank BNP Paribas an - Kurs sinkt

    Für Sie zusammengefasst
    • BNP Paribas Q2-Gewinn 4,3 Milliarden Euro
    • Aktienhandel Erträge stiegen 43 Prozent auf 1,4 Mrd
    • Rückstellungen plus 949 Mio wegen Irankrieg
    ROUNDUP - Aktienhandel treibt Großbank BNP Paribas an - Kurs sinkt
    Foto: OlekAdobe - stock.adobe.com

    PARIS (dpa-AFX) - Die französische Großbank BNP Paribas hat dank eines brummenden Aktienhandels überraschend viel verdient. Unter dem Strich stand im zweiten Quartal ein Gewinn von gut 4,3 Milliarden Euro und damit ein Drittel mehr als ein Jahr zuvor, wie das Geldhaus am Donnerstag in Paris mitteilte. Dies war mehr als von Analysten im Schnitt erwartet. Für die BNP-Aktie ging es an der Börse jedoch abwärts.

    Bis zur Mittagszeit verlor das Papier knapp zwei Prozent und gehörte damit zu den schwächeren Titeln im Eurozonen-Index EuroStoxx 50 . Im Vergleich zum Jahreswechsel hat die BNP-Aktie allerdings immer noch rund 30 Prozent gewonnen.

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    Im zweiten Quartal steigerte die Bank ihre gesamten Erträge im Jahresvergleich um zwölf Prozent auf 14,1 Milliarden Euro. Im Aktienhandel sprangen sie sogar unerwartet stark um 43 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro nach oben. Im Vergleich zu den großen US-Banken fiel der Zuwachs jedoch eher gering aus. Die Erträge im Handel mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen gingen sogar leicht zurück.

    Unterdessen legte die BNP mit 949 Millionen Euro mehr Geld für drohende Kreditausfälle zurück als im Vorjahreszeitraum. Dies lag auch an den Folgen des Iran-Kriegs. Auch die Kosten der Bank stiegen stärker als von Analysten erwartet./stw/nas/jha/

    BNP Paribas (A)

    -2,16 %
    +4,62 %
    +6,83 %
    +19,39 %
    +39,52 %
    +86,09 %
    +115,12 %
    +147,58 %
    +524,22 %
    ISIN:FR0000131104WKN:887771
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BNP Paribas (A) Aktie

    Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,30 % und einem Kurs von 105,0 auf Tradegate (23. Juli 2026, 13:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BNP Paribas (A) Aktie um +4,62 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,83 %.

    Die Marktkapitalisierung von BNP Paribas (A) bezifferte sich zuletzt auf 114,52 Mrd..

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 115,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 98,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 135,00EUR was eine Bandbreite von -5,88 %/+29,66 % bedeutet.





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