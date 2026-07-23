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    Pentixapharm: Risiko reduziert, Verhandlungsposition gestärkt

    Die Analysten von BankM haben ihre Einschätzung zur Pentixapharm Holding AG nach der erfolgreichen Bezugsrechtskapitalerhöhung aktualisiert. Analyst Dr. Roger Becker sieht durch den Mittelzufluss die Gesprächsbasis mit potenziellen strategischen Partnern substanziell verbessert. Den fairen Wert sieht BankM nun bei 12,24 Euro je Aktie und bestätigt auf dieser Basis das Rating „Kaufen“.

    Pentixapharm habe mit der erfolgreichen Platzierung neuer Aktien im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung einen bedeutenden Schritt für die weitere Entwicklung des Unternehmens vollzogen. Das frisch eingeworbene Kapital von ca. 17 Mio. Euro diene zusammen mit den 18,5 Mio. Euro aus der Wandelschuldverschreibungs-Vereinbarung mit der Eckert & Ziegler SE der selbständigen und weitreichenden Finanzierung der PANDA-Phase-3-Studie.

    Die damit in Summe verfügbaren Mittel von ca. 35,5 Mio. Euro verschafften dem Unternehmen nach Einschätzung von BankM eine vorteilhafte Position, um gestärkt in Verhandlungen mit potenziellen Partnern zu treten. Damit sehe BankM das Risiko von für das Unternehmen unvorteilhaften Vereinbarungen wesentlich verringert.

    Gleichzeitig verweisen die Analysten darauf, dass nach wie vor das Restrisiko einer erfolgreichen Zulassung verbleibe. Dieses beziffere BankM unter Verweis auf das Basisstudien-Update vom 25. Juni 2026 mit einer empirischen Erfolgswahrscheinlichkeit von 65,5 Prozent.

    Nach einer leichten Anpassung des erwarteten maximalen Netto-Emissionserlöses und der erwarteten maximalen Anzahl neu emittierter Aktien ergebe sich nun ein fairer Wert je Aktie von 12,24 Euro. Damit bestätige BankM das Rating „Kaufen“ für die Pentixapharm-Aktie.

    (Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 23.07.2026, 13:08 Uhr)

    Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
    Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

    Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der BankM AG am 22.07.2026 um 12:45 Uhr fertiggestellt und am 22.07.2026 erstmals veröffentlicht.

    Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/07/Pentixapharm_20260722_KurzanalyseSMCpoweredbyBankM_frei.pdf

    Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

    Die Pentixapharm Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 2,18EUR auf Tradegate (23. Juli 2026, 12:56 Uhr) gehandelt.


    Rating: Kauf
    Analyst: Dr. Roger Becker
    Kursziel: 12,24 EUR



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